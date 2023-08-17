Нагадування про багаторічну історію та боротьбу. Стрічка Довбуш — коли вийде та де дивитися

Наступного тижня у широкий прокат виходить одна з найочікуваніших українських прем’єр — фільм режисера Олеся Саніна Довбуш.
Прокат стартує на День Незалежності, але вже цієї суботи фільм також покажуть у Чернівцях на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це пригодницько-історична стрічка про оповитого міфами та легендами карпатського героя Олексу Довбуша.
Триста років тому, як і нині, українці боролися за свою свободу та існування. І саме Довбуш, створюючи опришківський рух, кинув виклик тодішнім ворогам. Творці фільму переконані: ця кінострічка — нагадування нам про українську багаторічну історію, єдність, героїзм та незламність народу.
Актриса, що виконала роль Марічки у фільмі — Дарія Плахтій, — каже: нині цей фільм стане черговим нагадуванням, що українці існують доти, допоки вони борються за свою свободу.
— Ми забули про це з роками, а згадали уже під час повномасштабного вторгнення, — каже акторка.
Режисер стрічки Олесь Санін надихнувся на створення фільму під час Революції Гідності.
Режисер стрічки Олесь Санін надихнувся на створення фільму під час Революції Гідності.
Нині цю стрічку вже називають однією з наймасштабніших та найочікуваніших. Фільмування відбувалися в Карпатах, а зброя та костюми відтворені з документальних згадок.
Паралельно з великими екранами, цей фільм демонструватимуть нашим захисникам у військових частинах. Частина коштів від проданих квитків піде на допомогу 68 єгерській бригаді Олекси Довбуша, які нині боронять Схід країни.
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