Нагадування про багаторічну історію та боротьбу. Стрічка Довбуш — коли вийде та де дивитися

Наступного тижня у широкий прокат виходить одна з найочікуваніших українських прем’єр — фільм режисера Олеся Саніна Довбуш.

Прокат стартує на День Незалежності, але вже цієї суботи фільм також покажуть у Чернівцях на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це пригодницько-історична стрічка про оповитого міфами та легендами карпатського героя Олексу Довбуша.

Триста років тому, як і нині, українці боролися за свою свободу та існування. І саме Довбуш, створюючи опришківський рух, кинув виклик тодішнім ворогам. Творці фільму переконані: ця кінострічка — нагадування нам про українську багаторічну історію, єдність, героїзм та незламність народу.

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Актриса, що виконала роль Марічки у фільмі — Дарія Плахтій, — каже: нині цей фільм стане черговим нагадуванням, що українці існують доти, допоки вони борються за свою свободу.

— Ми забули про це з роками, а згадали уже під час повномасштабного вторгнення, — каже акторка.

Режисер стрічки Олесь Санін надихнувся на створення фільму під час Революції Гідності.

Нині цю стрічку вже називають однією з наймасштабніших та найочікуваніших. Фільмування відбувалися в Карпатах, а зброя та костюми відтворені з документальних згадок.

Паралельно з великими екранами, цей фільм демонструватимуть нашим захисникам у військових частинах. Частина коштів від проданих квитків піде на допомогу 68 єгерській бригаді Олекси Довбуша, які нині боронять Схід країни.

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