Напоминание о многолетней истории и борьбе. Фильм Довбуш — когда выйдет и где смотреть

На следующей неделе в широкий прокат выходит одна из самых ожидаемых украинских премьер — фильм режиссера Олеся Санина Довбуш.
Прокат стартует на День Независимости, но уже в эту субботу фильм также покажут в Черновцах на Одесском международном кинофестивале. Это приключенческо-историческая лента об окутанном мифами и легендами карпатском герое Олексе Довбуше.
Триста лет назад, как и сейчас, украинцы боролись за свою свободу и существование. И именно Довбуш, создавая опрышковское движение, бросил вызов тогдашним врагам. Создатели фильма убеждены: эта кинолента — напоминание нам об украинской многолетней истории, единстве, героизме и несокрушимости народа.
Актриса, исполнившая роль Марички в фильме — Дария Плахтий, — говорит: сейчас этот фильм станет очередным напоминанием, что украинцы существуют до тех пор, пока они борются за свою свободу.
— Мы забыли об этом с годами, а вспомнили уже во время полномасштабного вторжения, — говорит актриса.
Режиссер фильма Олесь Санин вдохновился на создание фильма во время Революции Достоинства.
Режиссер фильма Олесь Санин вдохновился на создание фильма во время Революции Достоинства.
Сейчас эту ленту уже называют одной из самых масштабных и ожидаемых. Съёмки проходили в Карпатах, а оружие и костюмы воспроизведены из документальных упоминаний.
Параллельно с большими экранами, этот фильм будут демонстрировать нашим защитникам в воинских частях. Часть средств от проданных билетов пойдет на помощь 68 егерской бригаде Олексы Довбуша, которые ныне защищают Восток страны.
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