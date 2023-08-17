Напоминание о многолетней истории и борьбе. Фильм Довбуш — когда выйдет и где смотреть

На следующей неделе в широкий прокат выходит одна из самых ожидаемых украинских премьер — фильм режиссера Олеся Санина Довбуш.

Прокат стартует на День Независимости, но уже в эту субботу фильм также покажут в Черновцах на Одесском международном кинофестивале. Это приключенческо-историческая лента об окутанном мифами и легендами карпатском герое Олексе Довбуше.

Триста лет назад, как и сейчас, украинцы боролись за свою свободу и существование. И именно Довбуш, создавая опрышковское движение, бросил вызов тогдашним врагам. Создатели фильма убеждены: эта кинолента — напоминание нам об украинской многолетней истории, единстве, героизме и несокрушимости народа.

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Актриса, исполнившая роль Марички в фильме — Дария Плахтий, — говорит: сейчас этот фильм станет очередным напоминанием, что украинцы существуют до тех пор, пока они борются за свою свободу.

— Мы забыли об этом с годами, а вспомнили уже во время полномасштабного вторжения, — говорит актриса.

Режиссер фильма Олесь Санин вдохновился на создание фильма во время Революции Достоинства.

Сейчас эту ленту уже называют одной из самых масштабных и ожидаемых. Съёмки проходили в Карпатах, а оружие и костюмы воспроизведены из документальных упоминаний.

Параллельно с большими экранами, этот фильм будут демонстрировать нашим защитникам в воинских частях. Часть средств от проданных билетов пойдет на помощь 68 егерской бригаде Олексы Довбуша, которые ныне защищают Восток страны.

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