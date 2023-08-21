Довгоочікувані фінали та зародження історій. Добірка нових серіалів, що вийдуть у вересні 2023

Вересень обіцяє бути цікавим, адже на екрани вийдуть довгоочікувані новинки та продовження цікавих серіалів! Ми зібрали для тебе добірку захопливих серіалів на будь-який смак, що вийдуть у вересні 2023.

Найочікуваніші серіали вересня 2023: добірка цікавих новинок

Вересень стане початком та кінцем для багатьох серіалів. Адже кілька відомих стрічок вийдуть востаннє. Останніми сезонами порадують серіали Розчарування, Сексуальна освіта, Ватажок.

Але і новинкам у вересні точно місце! Побачити вперше можна буде серіал Континенталь та нову гілку франшизи Ходячих мерців. Читай про кожен із серіалів детальніше.

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Розчарування, 5 сезон

1 вересня на екрани вийде п’ятий сезон мультсеріалу для дорослих та фентезі-комедія Розчарування. За сюжетом принцеса, що страждає на алкоголізм, тікає з власного весілля, бо хоче сама вирішувати, чим займатиметься у житті.

У її пригодах є два компаньйони — демон Люцик та ельф Ельфо. У п’ятому сезоні принцеса врешті поставить крапку у своїх пошуках змов та дослідженнях Країни мрій.

Ватажок, 3 сезон

Кримінальний трилер отримав продовження. За сюжетом досвідчені наркоторговці повертаються на бурхливі вулиці Лондона. Але новачок, безжальний та жадібний, захопив їхню територію.

Фінальний сезон вийде на екрани 7 вересня.

Сексуальна освіта, 4 сезон

Популярний серіал від Netflix порадує глядачів новим сезоном, що вийде 21 вересня. Це буде останній сезон про теми дорослішання підлітків, їхню сексуальність та спроби з нею поладнати.

У четвертому сезоні мова йтиме про пригоди Отіса Мілберна, його думки і дружбу, а також пізнання хлопцем жорстокого світу. Усього вийде вісім серій.

Континенталь, 1 сезон

Міні-серіал, який є приквелом до кінофраншизи Джон Вік. У центрі сюжету — історія легендарного готелю Континенталь та молодого Вінстона Скотта у злочинному світі Нью-Йорка 1975 року.

Прем’єра запланована на 22 вересня на стримінговій платформі Peacock.

Ходячі мерці: Деріл Діксон

Постапокаліптичний та шостий серіал франшизи. Прем’єра відбудеться 10 вересня, кількість серій — шість. Відомо, що серіал продовжили на другий сезон. Історія подій така: Деріл прокидається десь на європейському континенті.

Він не знає, ані як потрапив сюди, ані як звідси вибратися. Він намагається зібрати думки та зрозуміти, що відбулося. А також, як йому потрапити додому?

Раніше ми розповідали про добірку фільмів для різного настрою.

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