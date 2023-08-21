Довгоочікувані фінали та зародження історій. Добірка нових серіалів, що вийдуть у вересні 2023

Вересень обіцяє бути цікавим, адже на екрани вийдуть довгоочікувані новинки та продовження цікавих серіалів! Ми зібрали для тебе добірку захопливих серіалів на будь-який смак, що вийдуть у вересні 2023.
Вересень стане початком та кінцем для багатьох серіалів. Адже кілька відомих стрічок вийдуть востаннє. Останніми сезонами порадують серіали Розчарування, Сексуальна освіта, Ватажок.
Але і новинкам у вересні точно місце! Побачити вперше можна буде серіал Континенталь та нову гілку франшизи Ходячих мерців. Читай про кожен із серіалів детальніше.
1 вересня на екрани вийде п’ятий сезон мультсеріалу для дорослих та фентезі-комедія Розчарування. За сюжетом принцеса, що страждає на алкоголізм, тікає з власного весілля, бо хоче сама вирішувати, чим займатиметься у житті.
У її пригодах є два компаньйони — демон Люцик та ельф Ельфо. У п’ятому сезоні принцеса врешті поставить крапку у своїх пошуках змов та дослідженнях Країни мрій.
Кримінальний трилер отримав продовження. За сюжетом досвідчені наркоторговці повертаються на бурхливі вулиці Лондона. Але новачок, безжальний та жадібний, захопив їхню територію.
Фінальний сезон вийде на екрани 7 вересня.
Популярний серіал від Netflix порадує глядачів новим сезоном, що вийде 21 вересня. Це буде останній сезон про теми дорослішання підлітків, їхню сексуальність та спроби з нею поладнати.
У четвертому сезоні мова йтиме про пригоди Отіса Мілберна, його думки і дружбу, а також пізнання хлопцем жорстокого світу. Усього вийде вісім серій.
Міні-серіал, який є приквелом до кінофраншизи Джон Вік. У центрі сюжету — історія легендарного готелю Континенталь та молодого Вінстона Скотта у злочинному світі Нью-Йорка 1975 року.
Прем’єра запланована на 22 вересня на стримінговій платформі Peacock.
Постапокаліптичний та шостий серіал франшизи. Прем’єра відбудеться 10 вересня, кількість серій — шість. Відомо, що серіал продовжили на другий сезон. Історія подій така: Деріл прокидається десь на європейському континенті.
Він не знає, ані як потрапив сюди, ані як звідси вибратися. Він намагається зібрати думки та зрозуміти, що відбулося. А також, як йому потрапити додому?
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