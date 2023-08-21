Долгожданные финалы и зарождение историй. Подборка новых сериалов, которые выйдут в сентябре 2023

Сентябрь обещает быть интересным, ведь на экраны выйдут долгожданные новинки и продолжения интересных сериалов! Мы собрали для тебя подборку увлекательных сериалов на любой вкус, которые выйдут в сентябре 2023.

Самые ожидаемые сериалы сентября 2023: подборка интересных новинок

Сентябрь станет началом и концом для многих сериалов. Ведь несколько известных лент выйдут в последний раз. Последними сезонами порадуют сериалы Разочарование, Половое воспитание, Главарь.

Но и новинкам в сентябре точно место! Увидеть впервые можно будет сериал Континенталь и новую ветвь франшизы Ходячих мертвецов. Читай о каждом из сериалов подробнее.

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Разочарование, 5 сезон

1 сентября на экраны выйдет пятый сезон мультсериала для взрослых и фэнтези-комедия Разочарование. По сюжету принцесса, страдающая алкоголизмом, убегает с собственной свадьбы, потому что хочет сама решать, чем будет заниматься в жизни.

В ее приключениях есть два компаньона — демон Люцик и эльф Эльфо. В пятом сезоне принцесса наконец-то поставит точку в своих поисках заговоров и исследованиях Страны мечтаний.

Главарь, 3 сезон

Уголовный триллер получил продолжение. По сюжету опытные наркоторговцы возвращаются на бурные улицы Лондона. Но новичок, безжалостный и жадный, захватил их территорию.

Финальный сезон выйдет на экраны 7 сентября.

Половое воспитание, 4 сезон

Популярный сериал от Netflix обрадует зрителей новым сезоном, который выйдет 21 сентября. Это будет последний сезон о темах взросления подростков, их сексуальности и попытках с ней поладить.

В четвертом сезоне речь пойдет о приключениях Отиса Милберна, его мыслях и дружбе, а также познания парнем жестокого мира. Всего выйдет восемь серий.

Континенталь, 1 сезон

Мини-сериал, который является приквелом к кинофраншизе Джон Уик. В центре сюжета — история легендарной гостиницы Континенталь и молодого Уинстона Скотта в преступном мире Нью-Йорка 1975 года.

Премьера запланирована на 22 сентября на стриминговой платформе Peacock.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

Постапокалиптический и шестой сериал франшизы. Премьера состоится 10 сентября, количество серий — шесть. Известно, что сериал продлили на второй сезон. История событий такова: Дэрил просыпается где-то на европейском континенте.

Он не знает, ни как попал сюда, ни как отсюда выбраться. Он пытается собрать мысли и понять, что произошло. А также, как ему попасть домой?

Раньше мы рассказывали о подборке фильмов для разного настроения.

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