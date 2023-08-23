Вместо красной дорожки — черная. Как проходит и чем удивляет 14-й Одесский кинофестиваль

Полномасштабная война изменила всех и кино индустрию в частности. Несмотря на все, за два года на большие экраны вышло немало ярких премьер, заставивших мир говорить о качественном украинском кино.

Традиционный Одесский международный кинофестиваль в этом году проходит в Черновцах. В течение недели будут продолжаться показы национальной, международной и европейской конкурсных программ, эксклюзивных фильмов, пройдут мастер-классы, творческие встречи.

Среди перемен — не только внутренние, но и внешние. Вместо красной дорожки постелили черную, которая с красным баннером составила цвет флага противостояния.

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Открыл 14-й Одесский кинофестиваль ожидаемый фильм Довбуш.

В прошлом году кинофестиваль проходил в странах Европы на нескольких площадках. Тогда для многих иностранных зрителей стало открытием, что война в Украине идет с 2014 года.

В этом году фестиваль продлится неделю, в программу вошли десять кинолент.

Какие сериалы выйдут в сентябре этого года, мы писали в нашем другом материале.

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