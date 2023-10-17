Сила українців крізь призму балету: що відомо про фільм Перший ряд, продюсеркою якого стала Сара Джессіка Паркер

Історії українців надихають людей у всьому світі, тому про них хочуть знімати кіно. Стало відомо, що американська акторка та продюсерка Сара Джессіка Паркер займеться продюсуванням фільму Перший ряд про українських артистів балету.

Що відомо про фільм Перший ряд

Перший ряд, виконавчою продюсеркою якого стане Сара Джессіка Паркер, це документальний фільм про групу талановитих українських артистів балету.

Режисером фільму виступила Міріам Гуттманн, а продюсером стрічки стала компанія Scenery у спільному виробництві з Banijay Benelux.

Зараз також дивляться

Сара Джессіка Паркер і Елісон Бенсон є виконавчими продюсерами завдяки Pretty Matches Productions разом із The Ruderman Family Foundation.

Синопсис стрічки Перший ряд представили на Міжнародній телеконференції Mipcom 16 жовтня. Очікується, що документальний фільм буде завершено у 2024 році.

Перший ряд: про що фільм

Фільм Перший ряд розповідає про подорож групи українських танцюристів в еміграції, вони створюють нову балетну трупу Об’єднаний український балет.

Під час виконання версії Жизелі у Вашингтоні один із провідних артистів балету Алексіс подружився з Олександром — фронтовиком, який втратив обидві ноги в бою на українському кордоні з Росією. Між ними зав’язується дружба. Олександра приймають до решти балетної трупи, і він як ніколи налаштований танцювати зі своєю інвалідністю.

В основі сюжету лежить історія 26-річного ветерана Олександра Будька на псевдо Терен, який втратив обидві ноги на фронті й на протезах станцював на сцені американського театру.

Паркер говорить, що Перший ряд показує наполегливість і людський стан на тлі тяжкої війни.

Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету, — велика честь, — додала вона.

Ця розповідь про нещастя та стійкість, показує спустошення через відеодзвінки між танцюристами та їхніми родинами вдома, сприяючи глибокому відчуттю провини у танцюристів, які вижили.

Засновник і продюсер Scenery Ісідор Реберс каже, що ця кінострічка має стати захопливим поглядом на світ балету, демонструючи непохитну рішучість і самовідданість групи танцюристів з України.

Українці також знімають власне кіно, яке отримує багато міжнародних нагород. Читай, який фільм представить Україну на кінопремії Оскар 2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.