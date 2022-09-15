Знизити темп і стежити за пульсом — Аніта Луценко про те, як правильно бігати

Спорт допомагає нам залишатися здоровими. Найрозповсюдженішим видом спорту є біг. Він сприяє кращій роботі серцево-судинної системи, прискорює метаболізм та є профілактикою ожиріння. Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як правильно бігати.

Як правильно бігати — поради спортсменів

Під час занять бігом найголовніше орієнтуватися на самопочуття. Не потрібно виснажувати свій організм і починати з великої дистанції і швидкого темпу.

Біг має бути комфортним, дихання — рівним. Якщо ти відчуваєш задишку, зупинись і повільно походи.

Для початківців пульс має бути 130-150 ударів за хвилину.

Для тренованих людей — 160-170 ударів.

З кожною пробіжкою можливості легенів збільшуються. Протестувати легені можна, сказавши під час бігу фразу “Я прекрасно почуваюся”.

Якщо це вдається легко й на одному диханні — ти біжиш у нормальному темпі. Якщо ні — знизь його. Дихати потрібно максимально глибоко під час вдиху і видиху.

Коли краще бігати: зранку чи ввечері

Це питання скоріше індивідуальне — кому як зручно. Спортсмени радять бігати і зранку, і ввечері, щоб знімати навантаження і стрес.

Зранку організм здатний на більшу дистанцію, ніж увечері, — переконаний олімпійський чемпіон і тренер Сергій Басенко.

Щоб визначити, коли тобі краще бігати, зроби кілька тренувань у різний час.

Як ставити стопу під час бігу

До того, як розпочати заняття бігом, варто пройти консультацію у лікаря. Хоча тренери й знають кілька уроків медицини, але не можуть ставити діагнози та проводити лікування.

Для зручного і технічного бігу є два варіанти постановки стопи:

Перекочування з п’ятки на носок. П’ятка ставиться зверху вниз. Стопа знаходиться не спереду, а під тобою. Приземлення на передню частину стопи — для більш підготовлених спортсменів. Так бігають професіонали, бо це велике навантаження.

А якщо ти тільки починаєш займатися спортом, тоді читай поради, як обрати спортивний одяг для тренування. Вони точно стануть тобі у пригоді.

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