Знизити темп і стежити за пульсом — Аніта Луценко про те, як правильно бігати

Спорт допомагає нам залишатися здоровими. Найрозповсюдженішим видом спорту є біг. Він сприяє кращій роботі серцево-судинної системи, прискорює метаболізм та є профілактикою ожиріння. Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як правильно бігати.
Під час занять бігом найголовніше орієнтуватися на самопочуття. Не потрібно виснажувати свій організм і починати з великої дистанції і швидкого темпу.
Біг має бути комфортним, дихання — рівним. Якщо ти відчуваєш задишку, зупинись і повільно походи.
З кожною пробіжкою можливості легенів збільшуються. Протестувати легені можна, сказавши під час бігу фразу “Я прекрасно почуваюся”.
Якщо це вдається легко й на одному диханні — ти біжиш у нормальному темпі. Якщо ні — знизь його. Дихати потрібно максимально глибоко під час вдиху і видиху.
Це питання скоріше індивідуальне — кому як зручно. Спортсмени радять бігати і зранку, і ввечері, щоб знімати навантаження і стрес.
Зранку організм здатний на більшу дистанцію, ніж увечері, — переконаний олімпійський чемпіон і тренер Сергій Басенко.
Зранку організм здатний на більшу дистанцію, ніж увечері, — переконаний олімпійський чемпіон і тренер Сергій Басенко.
Щоб визначити, коли тобі краще бігати, зроби кілька тренувань у різний час.
До того, як розпочати заняття бігом, варто пройти консультацію у лікаря. Хоча тренери й знають кілька уроків медицини, але не можуть ставити діагнози та проводити лікування.
Для зручного і технічного бігу є два варіанти постановки стопи:
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