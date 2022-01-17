Поради

“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”

Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко

Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Січня 2022, 12:30
Як обрати спортивний костюм
Фото: Pexels

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Поради

“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”
Відповідає
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Олена Антонюк
терапевтка та лікарка-ендокринолог

“Не маю мотивації щось робити, як впоратися з “емоційним вигоранням?”
Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії

“Як не погладшати після Нового року?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
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