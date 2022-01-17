“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”

Спортивний костюм має бути зручним та подобатися тобі.

Головне для жінок у спортивному одязі — ліф, який підтримує груди. Хороший спеціальний топ — запорука комфорту та покращення свого здоров’я, а не шкоди самій собі.

У жодному разі не слід одягати теплий одяг у спекотний зал. Це може призвести до нудоти та запаморочення. Під час тренування ти не маєш перегріватися. Піт повинен вбиратися в одяг, а не залишатися під ним на тілі.

Я за свіжість, холодну температуру повітря, мінімум одягу — максимум випаровування.

Єдине, я не рекомендую надягати білі, молочні, світло-жовті та салатні відтінки спортивних штанів. У них недоліки фігури (наприклад, целюліт) особливо помітні. Краще взяти чорні та щільні лосини.

Щодо взуття, то у великих магазинах спортивного одягу завжди є у відділі кросівок написи: для фітнесу, для бігу, для прогулянок тощо. Вибирай якісне взуття, яке підходить для твоєї мети.

Є багато видів спорту, тому стиль одягу також має варіюватися, залежно від того, чим ти займаєшся.

На йогу ми не одягаємо той самий одяг, що на кросфіт. Так само, як і не прийдемо на вечерю у спортивному костюмі.

Проте це лишень негласний етикет для підтримки атмосфери. Віддавай перевагу спортивному костюму, який пасує твоїй фігурі. Це правило стосується і звичайного одягу.

При виборі одягу варто зважати не лише на стиль та комфорт, але й на склад речей. Читай, як купити якісний одяг та запобігти невдалим покупкам.