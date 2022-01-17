Советы

“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”

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Анита Луценко
Анита Луценко

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

Елена Яковлева, редактор сайта 17 января 2022, 12:30
Як обрати спортивний костюм
Фото: Pexels

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Советы

“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”
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Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

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Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ
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