“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”

Спортивный костюм должен нравиться тебе и быть удобным.

Главное для женщин в спортивной одежде — лиф, поддерживающий грудь. Хороший специальный топ — залог комфорта и улучшения своего здоровья, а не вреда самой себе.

Ни в коем случае не следует одевать тёплую одежду в жаркий зал. Это может привести к тошноте и головокружению. Во время тренировки ты не должна перегреваться. Пот должен впитываться в одежду, а не оставаться под ней на теле.

Я за свежесть, холодную температуру воздуха, минимум одежды — максимум испарения.

Единственное, я не рекомендую надевать белые, молочные, светло-желтые и салатовые оттенки спортивных штанов. В них недостатки фигуры (например, целлюлит) особенно заметны. Лучше взять черные и плотные лосины.

Что касается обуви, то в больших магазинах спортивной одежды всегда есть в отделе кроссовок надписи: для фитнеса, для бега, для прогулок и т.д. Выбирай качественную обувь, подходящую для твоей цели.

Есть много видов спорта, поэтому стиль одежды тоже должен варьироваться в зависимости от того, чем ты занимаешься.

На йогу мы не одеваем ту же одежду, что на кроссфит. Так же, как не придем на ужин в спортивном костюме.

Однако это негласный этикет для поддержания атмосферы. Отдавай предпочтение спортивному костюму, который подходит твоей фигуре. Это правило касается и обычной одежды.

При выборе одежды следует учитывать не только стиль и комфорт, но и состав вещей. Читай, как купить качественную одежду и предотвратить неудачные покупки.