Запобігає старінню на клітинному рівні — у чому секрет найефективнішого тренування

Де б узяти чарівну пігулку, яка продовжить молодість?

Схоже, дослідники клініки Мейо знайшли її!

Інтервальне тренування високої інтенсивності (HIIT) підходить для будь-якого віку, а найголовніше — уповільнює процес старіння на клітинному рівні. Такого ефекту не досягти жодними ліками.

Ця спортивна техніка виконується шляхом чергування коротких виснажливих аеробних вправ з помірними навантаженнями у дуже повільному темпі.

Ти можеш використовувати техніку HIIT з будь-якими аеробними вправами: ходьбою на біговій доріжці, бігом або їздою на велосипеді. Головне — чергувати інтенсивність.

Найбільш вагомі зміни для здоров’я завдяки НІІТ відчувають люди старше 65 років.

Як визначити свій рівень інтенсивності

Вправи з помірним навантаженням виконуються на 60-70% від твого максимуму можливостей.

Висока активність становить 70-80% від твоєї межі.

Інтервали високої інтенсивності мають рівень навантаження 80-95% твоїх сил.

Скільки часу має тривати кожен інтервал

Американська рада з вправ (ACE) рекомендує виконувати інтервали високої інтенсивності від 30 секунд до 3 хвилин.

А ось заняття в помірному темпі можуть бути у два-чотири рази довшими.

Приклад тренування HIIT

Для початку виконуєш розминку 5 хвилин. Потім чергуєш чотири рази активність високої інтенсивності (кожен інтервал займає одну хвилину) з малоінтенсивним заняттям (кожен інтервал — дві хвилини). Для відновлення тобі знадобиться п’ять хвилин.

Дослідники ACE радять перед початком застосування техніки НІІТ проконсультуватися зі своїм лікарем, а також влаштовувати такі тренування не більше одного або двох разів на тиждень.

Але не забувай, що здоров’я залежить не тільки від фізичного навантаження, але й харчування. Головне тут — не переїдати та слухати свій організм.

Фітнес-тренерка та спеціалістка зі здорового харчування Марина Боржемська розповіла, як не набрати зайвих кілограмів після Нового року.