Предотвращает старение на клеточном уровне — в чем секрет наиболее эффективной тренировки

Где бы взять волшебную пилюлю, которая продлит молодость?

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Интервальная тренировка высокой интенсивности (HIIT) подходит для всех возрастов, а самое главное — замедляет процесс старения на клеточном уровне. Такого эффекта не достичь никаким лекарством.

Эта спортивная техника выполняется путем чередования коротких изнурительных аэробных упражнений с умеренными нагрузками в очень медленном темпе.

Ты можешь использовать технику HIIT с любыми аэробными упражнениями: ходьбой на беговой дорожке, бегом или ездой на велосипеде. Главное — чередовать интенсивность.

Наиболее веские изменения для здоровья благодаря HIIT испытывают люди старше 65 лет.

Как определить свой уровень интенсивности

Упражнения с умеренной нагрузкой выполняются на 60-70% твоего максимума возможностей.

Высокая активность составляет 70-80% от твоего предела.

Интервалы высокой интенсивности обладают уровнем нагрузки 80-95% твоих сил.

Сколько времени должен длиться каждый интервал

Американский совет по упражнениям (ACE) рекомендует выполнять интервалы высокой интенсивности от 30 секунд до 3 минут.

А вот занятия в умеренном темпе могут быть в два-четыре раза дольше.

Пример тренировки HIIT

Для начала выполняешь разминку 5 минут. Затем чередуешь четыре раза активность высокой интенсивности (каждый интервал занимает одну минуту) с малоинтенсивным занятием (каждый интервал — две минуты). Для возобновления тебе понадобится пять минут.

Исследователи ACE советуют перед началом применения техники HIIT проконсультироваться со своим врачом, а также устраивать такие тренировки не более одного или двух раз в неделю.

Но не забывай, что здоровье зависит не только от физической нагрузки, но и от питания. Главное здесь — не переедать и слушать свой организм.

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