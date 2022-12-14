“Как не поправиться после Нового года?”

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ
Один из самых актуальных вопросов в декабрьское предновогоднее время. Все хотят узнать магический рецепт, как не набрать килограммы во время новогодних праздников и 1 января проснуться не с дополнительными пятью килограммами, а хотя бы с одним лишним.
Конечно, в этот день-ночь мы будем позволять себе больше обычного. От этого никуда не деться.
От употребления соленого, копченого, алкоголя и других вредностей, которые всегда так соблазнительны во время праздничного застолья, у нас задерживается вода.
Главное, чтобы все это не затянулось на несколько недель, иначе закончится настоящим набором веса.
Главное, чтобы все это не затянулось на несколько недель, иначе закончится настоящим набором веса.
Так ты будешь видеть, сколько съедаешь и не будешь переедать. Когда ты постоянно что-нибудь накладываешь в тарелку, то не замечаешь, как много съедаешь.
А как правильно взвешиваться для поддержания веса или похудения, рассказала диетолог Светлана Фус.
У Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!