“Как не поправиться после Нового года?”

Один из самых актуальных вопросов в декабрьское предновогоднее время. Все хотят узнать магический рецепт, как не набрать килограммы во время новогодних праздников и 1 января проснуться не с дополнительными пятью килограммами, а хотя бы с одним лишним.

Как не набрать килограммы во время новогодних праздников?

Конечно, в этот день-ночь мы будем позволять себе больше обычного. От этого никуда не деться.

От употребления соленого, копченого, алкоголя и других вредностей, которые всегда так соблазнительны во время праздничного застолья, у нас задерживается вода.

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Главное, чтобы все это не затянулось на несколько недель, иначе закончится настоящим набором веса.

Простые советы, как не поправиться в новогодние праздники

Тебе нужны три полноценных приема пищи в течение дня тридцать первого декабря. Это может быть несколько перекусов. Главное — не быть голодными, когда собираетесь провожать старый год с гостями.

в течение дня тридцать первого декабря. Это может быть несколько перекусов. Главное — не быть голодными, когда собираетесь провожать старый год с гостями. Некоторые майонезные заправки в салатах замени низкокалорийными соусами (йогуртовый, лимонный, соевый).

И главное — в начале застолья положи на тарелку то, что ты будешь есть в этот вечер. И придерживайся только этой порции.

Так ты будешь видеть, сколько съедаешь и не будешь переедать. Когда ты постоянно что-нибудь накладываешь в тарелку, то не замечаешь, как много съедаешь.

А как правильно взвешиваться для поддержания веса или похудения, рассказала диетолог Светлана Фус.

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