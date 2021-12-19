“Как правильно взвешиваться?”

Для похудения

В процессе нормализации веса, то есть при похудении, я рекомендую взвешиваться каждое утро натощак, а также раз в неделю делать замеры объемов.⁣⁣ Такая частота необходима в первую очередь для оценки результатов в длительной перспективе и дает возможность вносить корректировки в рацион питания и физическую активность.⁣⁣⠀

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То есть, если утром на весах вы видите плюс, то необходимо разбираться во вчерашнем дне: проанализировать ужин, обратить внимание на день цикла и т.д. Таким образом можно вычислить причины и тенденции торможения процесса похудения.⁣⁣

Для поддержания веса

Еженедельное взвешивание больше подходит для этапа поддержания желаемого веса. Это позволяет осознанно и ответственно контролировать свой вес без излишних ежедневных переживаний, вызванных возможными колебаниями веса.⁣⁣

Выберите один день в неделю. Взвешивайтесь утром натощак, сразу после пробуждения и похода в туалет.⁣⁣⠀

Важно знать, что колебания в весе⠀- это нормально и естественно. Ведь это динамический процесс.

Повышение или уменьшение массы тела зависит, кроме объема съеденной пищи, от ряда факторов и их необходимо учитывать. Например:⁣⁣⠀

Количества воды

Как бы странно это не звучало, но чем меньше вы пьете, тем больше воды удерживается в организме. Это означает, что в те дни, когда ваш организм страдает от дефицита воды, ваш вес увеличивается. Поэтому следите за суточной нормой воды.⁣⁣⁣⠀

Ведите дневник питания, заранее составляйте меню. Следите не только за весом, но и за объемами. Помните, что вес — это только один из показателей.

Также есть показания количества жировой ткани, мышечной массы, гидратации организма. Точный состав тела будет информативным для каждого. Оценка содержания жира в организме является ключевым моментом в процессе похудения.

А если вы хотите немного сбросить вес перед праздниками, советуем подсмотреть секреты похудения Насти Каменских.