Советы

“Как правильно взвешиваться?”

Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 19 декабря 2021, 10:00
Скільки разів потрібно зважуватись

Советы

“Как правильно взвешиваться?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Как приучить ребёнка есть овощи?
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Друзья говорят, у меня депрессия. Можно ли вылечить ее без таблеток?”
Отвечает
Олександр Іванов
Александр Иванов
Психиатр, сексолог и нарколог

“Почему эта “ведьма” ест и не толстеет?”
Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

“Покупаю детям одинаковые игрушки, а они все равно ссорятся. Что делать?”
Отвечает
Олег Следь психолог ипсихотерапевт
Олег Следь
Психолог и психотерапевт

“Линяющее” белье. Почему некоторые вещи оставляют на коже краситель?”
Отвечает
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Персональный стилист, fashion-блогер
Как записать ребенка в детский сад — пошаговые действия
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Как записать ребенка в детский сад — пошаговые действия