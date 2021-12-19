“Як часто потрібно зважуватися?”

Для схуднення

У процесі нормалізації ваги, тобто для схуднення, я рекомендую зважуватися щоранку натще, а також раз на тиждень робити виміри параметрів.

Така частота необхідна для оцінки результатів у тривалій перспективі. Вона дає можливість вносити коригування в раціон харчування та фізичну активність.

Тобто, якщо вранці на вагах ви бачите плюс, необхідно розбиратися у вчорашньому дні: проаналізувати вечерю, звернути увагу на день циклу тощо. Таким чином можна зрозуміти причини і тенденції гальмування процесу схуднення.

Для підтримання ваги

Щотижневе зважування більше підходить для етапу підтримання бажаної ваги. Це дозволяє усвідомлено та відповідально контролювати свою вагу без зайвих щоденних переживань, спричинених можливими коливаннями ваги.⁣⁣

Виберіть один день на тиждень. Зважуйтесь вранці натще, одразу після пробудження та походу в туалет.⁣

Важливо знати, що коливання у вазі – це нормально і природно. Адже це динамічний процес.

Підвищення або зменшення маси тіла залежить, крім обсягу з’їденої їжі, від ряду факторів та їх необхідно враховувати, наприклад: ⁣⁣⠀

Кількість води

Як би це дивно не звучало, але що менше ви п’єте, то більше води утримується в організмі. Це означає, що в ті дні, коли ваш організм страждає від дефіциту води, ваша вага збільшується. Тому слідкуйте за добовою нормою води.

Ведіть щоденник харчування, заздалегідь складайте меню. Слідкуйте не лише за вагою, а й за параметрами. Пам’ятайте, що вага – це тільки один з показників.

Ще є – кількість жирової тканини, м’язова маса, гідратація організму. Точний склад тіла буде інформативним для кожного. Оцінка вмісту жиру в організмі є ключовим моментом у процесі схуднення.

А якщо ви хочете трошечки скинути вагу перед святами, радимо почитати про секрети хачування Насті Каменських.