Поради

“Як часто потрібно зважуватися?”

Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус

Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 19 Грудня 2021, 10:00
Скільки разів потрібно зважуватись

Поради

“Як часто потрібно зважуватися?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Як привчити дитину їсти овочі?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Друзі кажуть, у мене депресія. Чи можна вилікувати її без пігулок?”
Відповідає
Олександр Іванов
Олександр Іванов
Психіатр, сексолог і нарколог

“Чому ця “відьма” їсть і не товстіє?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Відповідає
Олег Следь психолог та психотерапевт
Олег Следь
Психолог та психотерапевт

“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”
Відповідає
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Персональний стиліст, fashion-блогерка
Як записати дитину до дитячого садочка — покрокові дії
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Як записати дитину до дитячого садочка — покрокові дії