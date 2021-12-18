Вівсянка на сніданок: яку вибрати, щоб залишатися у формі — розповідає фітнес-тренерка

Сніданок — важливий прийом їжі за день, і багато хто продовжує снідати саме вівсяною кашею. Чи не дарма?

Відповіддю на це питання поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська. А ще розповіла, на якій каші можна схуднути та як її правильно готувати.

Не вся вівсянка корисна

За словами фітнес-тренерки, користь організму приносить не вся вівсянка. Правильною вважається тільки цільнозернова крупа або пластівці грубого помелу, зварені на воді.

Всі швидкорозчинні аналоги вівсянки, як правило, містять велику кількість цукру, добавок та підсилювачів смаку, шкідливих для організму, — пояснює вона.

Не на будь-якій каші можна схуднути

Багато хто впевнений, що після додавання до раціону вівсянки процес схуднення запуститься сам по собі.

Як зазначає експертка, це твердження досить правильне. Однак крупа обов’язково має бути грубого помелу і варитися на воді, а не на молоці. Також не містити вершків, цукру та його замінників.

Вживати її рекомендовано переважно у ті дні, коли у вас заплановане тренування. Тоді, завдяки фізичному навантаженню, складні вуглеводи засвоюватимуться швидше, — додає зіркова тренерка.

Вівсянка сніданку не “товариш”

Попри поширену думку, вівсянка у чистому вигляді — не найкращий варіант для корисного сніданку.

Річ у тім, що вона містить обмаль білка, який життєво необхідний організму після пробудження.

Тому кашу краще їсти або на другий сніданок, або поєднувати з білковими стравами — омлетами, сирниками, сиром або його скибочкою, — зазначає Марина Боржемська.

А щоб сніданок вийшов не лише корисним, а й смачним, важливо обрати правильну крупу.

До свого раціону фахівчиня радить додати три види вівсянки, зокрема:

Вівсянку з цільної крупи. Такий вид крупи потребує тривалого варіння через її жорсткість.

Приготування займе близько 30 хвилин — розкіш, на яку сьогодні мало в кого вистачає часу.

Утім саме цей варіант вівсяної каші багато лікарів вважають найбільш корисним для організму через високу концентрацію вітамінів, мінералів і клітковини.

Вівсяні пластівці з цільної крупи. Такий вид крупи має більший попит у людей завдяки швидшому способу приготування.

Під час виготовлення вівсяних пластівців їх прокочують пресом без термічної обробки. Завдяки цьому вони стають менш жорстким, не втрачаючи при цьому корисних властивостей. Таку вівсянку можна запарювати за допомогою окропу і варити на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.

Пропарені пластівці. Такі пластівці вважаються найбільш зручним та швидким варіантом для приготування сніданку.

Пропарені пластівці достатньо залити окропом чи кілька хвилин поварити в гарячому молоці. Окрім прокачування пресом, їх обробляють парою, завдяки чому вони стають менш жорсткі та швидше розварюються.

Найсмачніша, а головне корисна каша вдасться, якщо змішати відразу кілька видів пластівців: пропарені, прокатані та вівсяні висівки, — зазначає фітнес-тренерка.

Так, пропарені пластівці створять ніжну основу, жорсткіші дадуть структуру, а висівки зроблять кашу кориснішою, тому що саме в них міститься найбільше клітковини.

За основу Марина Боржемська радить взяти пропорцію 2:2:1.

І наголошує:

У жодному разі не додавайте в кашу цукор. Намагайтеся використовувати його замінники, фрукти або сухофрукти — вони додадуть вівсянці смаку і не зашкодять організму.

Фрукти, на відміну від пластівців, містять багато вітамінів, корисні властивості яких зникають при термообробці.

Тому краще не варити їх разом із крупою, а викласти на тарілку, залити гарячою кашею та залишити на п’ять хвилин. Також готову страву можна прикрасити свіжими ягодами.

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