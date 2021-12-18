Овсянка на завтрак: какую выбрать, чтобы оставаться в форме — рассказывает фитнес-тренер

Завтрак — важный прием пищи за день, и многие продолжают завтракать именно овсяной кашей. Не напрасно ли?

Ответом на этот вопрос поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская. А еще рассказала, на какой овсяной каше можно похудеть и как ее правильно готовить.

Не вся овсянка полезна

По словам фитнес-тренера, пользу организму приносит не вся овсянка. “Правильной” считается только цельнозерновая крупа или хлопья грубого помола, сваренные на воде.

Все быстрорастворимые аналоги овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма, — объясняет она.

Не на любой каше можно похудеть

Многие уверены, что после включения в рацион овсянки процесс похудения запустится сам собой.

Как отмечает эксперт, это утверждение достаточно правильное. Однако крупа обязательно должна быть грубого помола и вариться на воде, а не на молоке. Не содержать сливок, сахара и его заменителей.

Употреблять ее рекомендуется преимущественно в те дни, когда у вас запланирована тренировка. Тогда благодаря физической нагрузке сложные углеводы будут усваиваться быстрее, — добавляет звездный тренер.

Овсянка завтраку не “товарищ”

Несмотря на распространенное мнение, овсянка в чистом виде — не самый лучший вариант для полезного завтрака.

Дело в том, что она содержит очень мало белка, который жизненно необходим организму после пробуждения.

Поэтому кашу лучше есть либо на второй завтрак, либо совмещать с белковыми блюдами — омлетами, сырниками, сыром или его ломтиком, — отмечает Марина Боржемская.

Чтобы завтрак получился не только полезным, но и вкусным, важно выбрать правильную крупу.

К своему рациону специалист советует добавить три вида овсянки, в частности:

Цельную крупу. Такой вид крупы требует длительной варки, из-за ее жесткости.

Приготовление займет около 30 минут — роскошь, на которую сегодня мало у кого хватает времени.

Впрочем, именно этот вариант овсяной каши многие врачи считают наиболее полезным для организма из-за высокой концентрации витаминов, минералов и клетчатки.

Овсяные хлопья из цельной крупы. Такой вид крупы пользуется большим спросом у людей благодаря более быстрому способу приготовления.

При их изготовлении зерно прокатывают прессом без термической обработки. Благодаря этому оно становится менее жестким, не теряя при этом полезных свойств. Такую овсянку можно запаривать с помощью крутого кипятка и варить на медленном огне в течение 10-15 минут.

Пропаренные хлопья. Такие хлопья считаются наиболее удобным и быстрым вариантом приготовления завтрака.

Пропаренные хлопья достаточно залить крутым кипятком или несколько минут поварить в горячем молоке. Кроме прокачки прессом зерна, его обрабатывают паром, благодаря чему оно становится менее жестким и быстрее разваривается.

Самая вкусная, а главное полезная каша удастся, если смешать сразу несколько видов хлопьев: пропаренные, прокатанные и овсяные отруби, — отмечает фитнес-тренер.

В частности, пропаренные хлопья создадут нежную основу, более жесткие дадут структуру, а отруби сделают кашу полезнее, потому что именно в них содержится больше всего клетчатки.

За основу Марина Боржемская рекомендует взять пропорцию 2:2:1.

И подчеркивает:

Ни в коем случае не добавляйте в кашу сахар. Старайтесь использовать его заменители, фрукты или сухофрукты — они придадут овсянке вкус и не причинят вреда организму.

Фрукты, в отличие от хлопьев, содержат много витаминов, полезные свойства которых исчезают при термообработке.

Потому лучше не варить их вместе с крупой, а выложить на тарелку, залить горячей кашей и оставить на пять минут. Также готовое блюдо можно украсить свежими ягодами.

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