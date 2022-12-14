“Як не погладшати після Нового року?”

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
Одне з найактуальніших питань у грудневий передноворічний час. Усі хочуть дізнатися магічний рецепт, як не набрати кілограми під час новорічних свят і 1 січня прокинутися не з додатковими п’ятьма кілограмами, а бодай з одним зайвим.
Звичайно, в цей день-ніч ми будемо дозволяти собі більше, ніж зазвичай. Від цього нікуди не подітися.
Від споживання солоного, копченого, алкоголю та інших шкідливостей, які завжди такі спокусливі під час святкового застілля, у вас затримається вода.
Головне, щоб це все не затягнулося на кілька тижнів, інакше закінчиться справжнім набором ваги.
Головне, щоб це все не затягнулося на кілька тижнів, інакше закінчиться справжнім набором ваги.
Так ти бачитимеш, скільки з’їв(-ла) і не переїдатимеш. Натомість коли ти постійно щось накладаєш в тарілку, то не помічаєш, як багато їси.
А як часто потрібно зважуватися для підтримання ваги чи схуднення, розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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