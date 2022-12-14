“Як не погладшати після Нового року?”

Одне з найактуальніших питань у грудневий передноворічний час. Усі хочуть дізнатися магічний рецепт, як не набрати кілограми під час новорічних свят і 1 січня прокинутися не з додатковими п’ятьма кілограмами, а бодай з одним зайвим.

Як не набрати вагу на Новий рік?

Звичайно, в цей день-ніч ми будемо дозволяти собі більше, ніж зазвичай. Від цього нікуди не подітися.

Від споживання солоного, копченого, алкоголю та інших шкідливостей, які завжди такі спокусливі під час святкового застілля, у вас затримається вода.

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Головне, щоб це все не затягнулося на кілька тижнів, інакше закінчиться справжнім набором ваги.

Прості поради, як не погладшати у новорічні свята

Вам потрібні три повноцінні прийоми їжі протягом дня тридцять першого грудня. Це можуть бути кілька перекусів. Головне — не бути голодним(-ою), коли збираєтесь проводжати старий рік із гостями.

Деякі майонезні заправки в салатах заміни на низькокалорійні соуси (йогуртовий, лимонний, соєвий).

І головне — на початку застілля поклади на тарілку те, що будеш їсти цього вечора. І дотримуйся лише цієї порції.

Так ти бачитимеш, скільки з’їв(-ла) і не переїдатимеш. Натомість коли ти постійно щось накладаєш в тарілку, то не помічаєш, як багато їси.

А як часто потрібно зважуватися для підтримання ваги чи схуднення, розповіла дієтологиня Світлана Фус.