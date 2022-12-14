Поради

“Як не погладшати після Нового року?”

Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

Ніна Гербич, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 18:25
Як не набрати вагу після Нового року

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Поради

“Як не погладшати після Нового року?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

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