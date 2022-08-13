Поради

“Чи корисно стрибати на скакалці? Це допоможе схуднути?”

Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Серпня 2022, 08:50
Стрибки на скакалці користь і шкода

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Поради

“Чи корисно стрибати на скакалці? Це допоможе схуднути?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

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