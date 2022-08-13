“Чи корисно стрибати на скакалці? Це допоможе схуднути?”

— Скакалка — це простий та компактний тренажер, знайомий нам із раннього дитинства. Він не вимагає багато місця для встановлення та використання, на відміну від великогабаритних комплексів для занять спортом.

Скакалка стане відмінним помічником для побудови гарної фігури, оскільки задіює різні групи м’язів та розвиває багато навичок одночасно.

Користь стрибків на скакалці

— Скакалка впливає на стан серцево-судинної та дихальної систем. Усього десять хвилин стрибків на скакалці за користю, що надається для цих систем, рівнозначні двом зіграним тенісним сетам або 12 хвилинам плавання.

Такі заняття позитивно позначаються на стані опорно-рухового та вестибулярного апарату, вони дають змогу підвищити витривалість, скорегувати поставу, покращити координацію.

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Стрибки зі скакалкою — це перевірений засіб для роботи над своєю фігурою. Підкачані ноги, красива лінія плечей, підтягнуті руки, стрункі стегна та сідниці, плаский живіт — якщо ви мрієте про таку фігуру, то просто потрібно почати тренуватися зі скакалкою.

Скакалка — це ще й чудовий помічник у справі схуднення. Людина, яка робить за хвилину близько 100 стрибків на скакалці, за 15–20 хвилин спалює близько 200 кКал.

Протипоказання для стрибків

— Якщо у вас є захворювання серцево-судинної системи, то перед початком подібних тренувань варто проконсультуватися з лікарем. Можливо, він порадить вам віддати перевагу іншому виду фізичних навантажень.

Стрибки на скакалці не варто практикувати при захворюваннях хребта, кісткових тканин. Проблеми з тиском (підвищений, знижений, часті перепади тиску) також сигналізують про те, що стрибати зі скакалкою вам не варто.

Не рекомендується проводити такі тренування за наявності великої кількості надмірної ваги. Спочатку краще позбутися жирових відкладень іншим способом, а потім вже зайнятися приведенням тіла в хорошу форму за допомогою скакалки.

Не варто стрибати зі скакалкою на повний шлунок.

Заняття спортом допомагають у боротьбі зі стресом. Нагадаємо, що раніше Костянтин Стогній розповів, як поводитися у стресовій ситуації.