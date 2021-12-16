Чому варто дивитися на склад одягу — стилістка розкриває секрети індустрії

Бувало таке — купуєш кофтинку, вдягаєш, а після першого прання вона втрачає свою форму й висить, наче ганчір’я? Чи обираєш гарну білизну, яка залишає на тілі кольорові плями. Або витрачаєш чималу суму на “ідеальну білу” сорочку, яка постійно мнеться та має неохайний вигляд.

Як запобігти невдалим покупкам і купити справді якісну річ — нам розповіла персональна стилістка і Lifestyle-блогерка Анна Ткаченко.

Навіщо покупцеві дивитися на склад одягу? Чи багато покупців звертають на це увагу?

Поки річ нова, вона здебільшого має чудовий вигляд. Особливо, якщо говорити про онлайн-шопінг, де одяг фотографують при спеціальному освітленні в професійній фотостудії та при цьому удосконалюють знімки фоторедакторами. Однак важливо оцінювати не лише картинку, але й звертати увагу на склад.

Інформація про те, з яких волокон зроблена тканина, дає нам розуміння, чи буде вона приємною до тіла, якого догляду потребує, чи буде якісно виконувати функцію терморегуляції тощо.

Мушу зізнатися: не кожен покупець шукає етикетку й орієнтується в якості тканин. Через це навіть дорогі речі, які здавалися такими привабливими, можуть швидко втрачати товарний вигляд, і через це люди змушені частіше йти за обновками, аби завжди виглядати гарно.

Які матеріали можуть бути шкідливими для нашого здоров’я? (Наприклад, спіднє з синтетичних матеріалів)

Синтетика в принципі не дуже корисна для тіла. Якщо ми говоримо про капронові колготки, водолазки-сіточки чи спортивні футболки — тут вже нікуди не дітися. Вони апріорі створені зі штучних волокон.

Але носити ненатуральні тканини на постійній основі — нездорово. Тим паче, якщо йдеться про спіднє, коли синтетика контактує з інтимними зонами. Вона не поглинає вологу і створює парниковий ефект для тіла. А це сприяє розвитку мікроорганізмів і шкодить гігієні. Тому не варто зловживати такими речами.

Як правильно обрати матеріал для модного в цьому сезоні пальто?

Чим більше у складі натуральних волокон, тим краще. Це може бути вовна, шерсть мериноса чи альпака, кашемір. Ідеальним вважається співвідношення 80/20%, де 20% — синтетичний поліестер.

Також варто звертати увагу на підкладку виробу — синтетика в контакті зі светром буде постійно електризуватися.

Чому деякі речі “сідають” після прання?

Все залежить від правильного догляду. І це додаткова причина, чому треба звертатися до етикетки та вивчати склад. Наприклад, светри з вмістом шерсті достатньо вибагливі, але якщо знати, як з ними поводитися, неприємностей не виникне.

Не варто прати за температури понад 30 °С;

краще вмикати делікатний режим або обережно прати руками.

Забороняється терти, скручувати під час віджимання, сушити на батареї чи вішати на прищіпки. Лише лагідно віджати руками, промокнути чистим рушником і покласти сохнути горизонтально.

Вибір шапки. Чому після деяких головних уборів свербить голова? З якого матеріалу має бути вироблена якісна шапка?

Історія з шапкою подібна до прикладу з білизною: шкіра на лобі тісно контактує з тканиною, і коли виділяється волога, тканина має її вбирати. Вміст натуральних волокон має бути хоча б 50-60%.

До того ж раджу мати кілька головних уборів на різний температурний режим. Оскільки в шапці зі щільної тканини чи хутра може бути занадто спекотно, від цього виникатиме подразнення.

Чи дійсно якісні сорочки дуже сильно мнуться? Від чого залежить, чи буде річ сильно м’ятися?

Не обов’язково. Сильно м’ятися може льон чи 100% бавовна. Якщо у складі буде 10-20% синтетики, це покращить властивості тканини й вона триматиме форму. До того ж вона буде більш зносостійка. Тому ненатуральні складники — не завжди зло.

З чого має складатися якісна річ?

Поліестер, поліамід, акрил, лайкра, спандекс, нейлон — це складники синтетичного походження. Вони покращують міцність та зносостійкість, тому не варто їх боятися.

Однак вміст синтетики не має бути 100%, хоча б компромісні 50% і менше. Решта складників залежить від виду виробу.

Чи правда, що якісний одяг коштує набагато дорожче за одяг із мас-маркету?

Якісні речі можна знайти і в мас-маркеті, і в магазинах різних цінових сегментів. Адже вартість залежить не лише від матеріалів, а й від великої кількості чинників: бренд, витрати на рекламу, оренда приміщень, транспортування, зберігання на складах, кількість магазинів у мережі тощо.

Оцінюйте адекватно, чи готові ви віддати дві тисячі гривень за синтетичну блузу. Разом із тим варто розуміти, що за 1000 гривень важко придбати светр із чистого кашеміру. Візьміть собі за звичку порівнювати параметри: ціна/якість/зовнішній вигляд.

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