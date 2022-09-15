Снизь темп и следи за пульсом — Анита Луценко о том, как правильно бегать

Спорт помогает нам оставаться здоровыми. Самым распространенным видом спорта является бег. Он способствует лучшей работе сердечно-сосудистой системы, ускоряет метаболизм и есть профилактикой ожирения. Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как правильно бегать.
Во время занятий бегом самое главное ориентироваться на самочувствие. Не нужно истощать свой организм и начинать с большой дистанции и быстрого темпа.
Бег должен быть комфортным, дыхание — ровным. Если ты чувствуешь одышку, остановись и медленно пройдись.
С каждой пробежкой возможности лёгких увеличиваются. Протестировать легкие можно, произнеся во время бега фразу: “Я прекрасно себя чувствую”.
Если это удается легко и на одном дыхании, ты бежишь в нормальном темпе. Если нет — снизь его. Дышать нужно максимально глубоко во время вдоха и выдоха.
Этот вопрос скорее индивидуален — кому как комфортно. Спортсмены советуют бегать и утром, и вечером, чтобы снимать нагрузку и стресс.
Утром организм способен на большую дистанцию, чем вечером, — убежден олимпийский чемпион и тренер Сергей Басенко.
Утром организм способен на большую дистанцию, чем вечером, — убежден олимпийский чемпион и тренер Сергей Басенко.
Чтобы определить, когда бегать комфортнее, сделай несколько тренировок в разное время.
Прежде чем начать занятия бегом, следует пройти консультацию у врача. Несмотря на то, что тренеры знают несколько уроков медицины, они не могут ставить диагнозы и проводить лечение.
Для комфортного и технического бега есть два варианта постановки стопы:
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