Снизь темп и следи за пульсом — Анита Луценко о том, как правильно бегать

Спорт помогает нам оставаться здоровыми. Самым распространенным видом спорта является бег. Он способствует лучшей работе сердечно-сосудистой системы, ускоряет метаболизм и есть профилактикой ожирения. Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как правильно бегать.

Как правильно бегать — советы спортсменов

Во время занятий бегом самое главное ориентироваться на самочувствие. Не нужно истощать свой организм и начинать с большой дистанции и быстрого темпа.

Бег должен быть комфортным, дыхание — ровным. Если ты чувствуешь одышку, остановись и медленно пройдись.

Для начинающих пульс должен быть 130-150 ударов в минуту.

Для тренированных людей — 160-170 ударов.

С каждой пробежкой возможности лёгких увеличиваются. Протестировать легкие можно, произнеся во время бега фразу: “Я прекрасно себя чувствую”.

Если это удается легко и на одном дыхании, ты бежишь в нормальном темпе. Если нет — снизь его. Дышать нужно максимально глубоко во время вдоха и выдоха.

Когда лучше бегать: утром или вечером

Этот вопрос скорее индивидуален — кому как комфортно. Спортсмены советуют бегать и утром, и вечером, чтобы снимать нагрузку и стресс.

Утром организм способен на большую дистанцию, чем вечером, — убежден олимпийский чемпион и тренер Сергей Басенко.

Чтобы определить, когда бегать комфортнее, сделай несколько тренировок в разное время.

Как ставить стопу во время бега

Прежде чем начать занятия бегом, следует пройти консультацию у врача. Несмотря на то, что тренеры знают несколько уроков медицины, они не могут ставить диагнозы и проводить лечение.

Для комфортного и технического бега есть два варианта постановки стопы:

Перекат с пятки на носок. Пятка ставится сверху вниз. Стопа находится не впереди, а под тобой. Приземление на переднюю часть стопы — для более подготовленных спортсменов. Так бегают профессионалы, потому что это большая нагрузка.

А если ты только начинаешь заниматься спортом, читай советы, как выбрать спортивную одежду для тренировки. Они точно будут для тебя полезны.

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