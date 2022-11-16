Похудеть за семь дней реально! Комплекс упражнений от Аниты Луценко

Все мы хотим быстро похудеть, особенно перед каким-то важным событием. Иногда нам не хватает времени на полноценные занятия спортом и диеты. Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как можно похудеть за семь дней.

По ее словам, этот комплекс упражнений следует делать, когда у тебя есть свободное время. Не важно, утро это или вечер. Тренировка должна начинаться с разминки, а в завершение нужно делать растяжку.

Эту тренировку нельзя делать:

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беременным;

во время критических дней, если тебе плохо;

в течение шести – восьми недель после родов;

при болезнях опорно-двигательного аппарата;

при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем.

Перед началом проконсультируйся со своим врачом.

Разминка

Руки — на пояс, ноги — на ширине плечей, сначала надо разомнуть шею. Делай наклоны головы влево, затем вправо. Руки — на пояс, ноги — на ширине плечей. Нужно тянуться тазом максимально вправо, а затем влево. В этой позе делать наклоны корпусом с вытянутой рукой сначала вправо, затем влево. Ноги — на ширине плечей, надо делать наклоны к земле. Сначала к правой ноге, по центру, к левой и подняться. Повторить все снова.

Все упражнения делать по 20 секунд.

Приседания

Ноги поставить шире плечей, носки развернуть в стороны, пятки стоят на полу. Руки поднять вверх и согнуть под углом 90°. Приседай и вдыхай, при подъеме на выдохе коснуться правым коленом правого локтя. Снова присесть и коснуться левым коленом левого локтя.

Упражнение на ноги и ягодицы

Стань на колени, руки — в стороны. Приседай одной ягодицей на пол, руки балансируют и помогают подняться назад на выдохе. То же делать с другой стороны. Вдох — опуститься на ягодицу, на выдохе — подняться.

Упражнение на пресс

Самый важный момент — прижать поясницу к полу. Если чувствуешь дискомфорт в пояснице, значит, недостаточно напрягаешь пресс. Руки положи за голову, а локти разведи в стороны. Подбородок не должен касаться грудной клетки. На выдохе поднимайся, вдох — опускайся. Старайся меньше скручиваться и больше вытягивать позвоночник.

Растяжка

Сядь по-турецки, руки вытягивай вверх, а затем наклоняйся вперед. Как можно дольше отдохни в этой позе.

Хорошее решение — начинать свое утро с пробежки. Ранее Анита Луценко рассказала, как правильно бегать.

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