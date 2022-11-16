Похудеть за семь дней реально! Комплекс упражнений от Аниты Луценко

Все мы хотим быстро похудеть, особенно перед каким-то важным событием. Иногда нам не хватает времени на полноценные занятия спортом и диеты. Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как можно похудеть за семь дней.
По ее словам, этот комплекс упражнений следует делать, когда у тебя есть свободное время. Не важно, утро это или вечер. Тренировка должна начинаться с разминки, а в завершение нужно делать растяжку.
Эту тренировку нельзя делать:
Перед началом проконсультируйся со своим врачом.
Все упражнения делать по 20 секунд.
Сядь по-турецки, руки вытягивай вверх, а затем наклоняйся вперед. Как можно дольше отдохни в этой позе.
Хорошее решение — начинать свое утро с пробежки. Ранее Анита Луценко рассказала, как правильно бегать.
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