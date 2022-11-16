Здоровье и красота

Похудеть за семь дней реально! Комплекс упражнений от Аниты Луценко

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 ноября 2022, 11:00
Як схуднути за тиждень: комплекс вправ від Аніти Луценко
Фото: Unsplash

Больше новостей
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит
Військові облігації
Военные облигации теперь в Дії! Что это такое, как купить и чем это поможет Украине
Новий рік
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника
Овочевий крем-суп — рецепт осіннього супу покроково
Как будто провожает осень: рецепт уютного овощного крем-супа
Смотреть больше

Материалы по теме

Dojo karate team: як українське карате розвивається під час війни
Тренируются, волонтерят и побеждают — как украинское карате развивается в условиях войны
Чому виникає крепатура та як її позбутись
Показатель эффективности тренировки? Чем опасна крепатура и как снять мышечную боль
CreativeRunDvizh
Пробежать от А до Я, чтобы помочь военным: украинизация бега от #CreativeRunDvizh
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
Нам не хватало Украины — история супругов из Донецкой области, которые бесплатно тренируют переселенцев

Видео
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:06:02
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит
0:03:32
Як допомогти дітям адаптуватися до нового місця — проект UNICEF
Адаптироваться и пережить: проект помощи детям-переселенцам от UNICEF — как присоединиться
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Стаття 5 НАТО
Принцип коллективной обороны: что предусматривает Статья 5 НАТО и как отреагируют на удар России по Польше
Ракетний удар по Польщі
Российские ракеты попали по Польше, есть погибшие — последние новости из Люблинского воеводства
0:03:28
Мовний клуб
Родной учить никогда не поздно! Как в Ужгороде открыли языковой клуб для ВПЛ
У ЄС оголосили про початок Військової допоміжної місії для України: що це означає
Навчання військових та фінансова допомога — що означає місія EUMAM Ukraine від ЄС
У ЄС оголосили про початок Військової допоміжної місії для України: що це означає
Обучение военных и финансовая помощь — что значит миссия EUMAM Ukraine от ЕС
вибухи
Россияне выпустили по Украине 100 ракет! Что известно о взрывах в украинских городах 15 ноября
Больше видео
Новий рік
Читать дальше
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь