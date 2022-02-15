“Не можу змусити себе робити ранкову зарядку. Які вправи найкращі?”

Якщо тобі зранку хочеться повалятися в ліжку довше, зроби це. А потім зроби невелику зарядку та полеж іще.

Ранкова зарядка допомагає всім системам тіла прокинутися та підготуватися до активності.

Дихання

Чудова ранкова вправа для пробудження. Її можна робити в ліжку. Розслабся, витягни руки вздовж тіла, вдихай і видихай через ніс. Потім трохи потягнися.

Напівмісток

Ляж на спину на підлозі, упри ноги на ліжко, зігни коліна й постав стопи на ширині стегон. Підніми таз вгору так, щоб тіло утворювало пряму лінію від плеча до коліна.

Побудь у такій позі півхвилини. Повтори вправу тричі. До речі, її можна виконувати й на ліжку, уперши ноги об стіну.

Підйом ніг

Випрями руки та ноги. Повільно підніми одну ногу перпендикулярно до ліжка, а потім так само повільно опусти її. Виконай по десять повторень із кожною ногою.

Велосипед

Ляж на спину, зігни руки у ліктях і заведи їх за голову. Підніми зігнуті в колінах ноги на 90° від ліжка. Рухай ногами, ніби їдеш на велосипеді.

Поза щасливої ​​дитини

Ляж на спину і притисни ноги, зігнуті в колінах, до грудей. Потім візьмися за стопи руками, трохи розведи ноги в сторони й акуратно розігни їх.

А ти знав(-ла), що всього десять хвилин стрибків на скакалці за користю для серцево-судинної системи рівнозначні двом зіграним тенісним сетам або 12 хвилинам плавання? Читай більше про стрибки на скакалці: користь та шкода від них.