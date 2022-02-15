Поради

“Не можу змусити себе робити ранкову зарядку. Які вправи найкращі?”

Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Лютого 2022, 09:00
“Не можу змусити себе робити ранкову зарядку. Які вправи найкращі?”
Фото: Instagram

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Викладачка англійської мови

“Не можу змусити себе робити ранкову зарядку. Які вправи найкращі?”
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Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

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