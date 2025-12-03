Павільйон Зважених та щасливих зруйновано: його знищив російський обстріл

Черговий російський удар по Києву зруйнував один із ключових павільйонів телеканалу СТБ — ту саму локацію, де останні 9 тижнів знімали зважування та постшоу Зважених та щасливих.
Попри руїни, команда не зупинилася: учасники продовжують худнути, а проект — виходити в ефір.
Про наслідки атаки ведучий Даніель Салем розповів просто у випуску, підкресливши, наскільки сильно цей удар зачепив команду.
— Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе, і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроекти і де дев’ять тижнів ми знімали Зважування, — розповів ведучий.
Павільйон Зважених та щасливих знищено вщент
Зруйноване приміщення було одним з найстаріших знімальних майданчиків СТБ.
Саме тут створювали десятки проєктів, які впізнає кожен український глядач.
І, головне, — останні тижні тут знімали найемоційніші епізоди Зважених: контрольні зважування, переломні точки сезону та відверті зізнання учасників.
Тепер це місце — розбитий дах, уламки металевих конструкцій і вибиті стіни.
Зважені та щасливі продовжують зйомки — попри все
Команда оперативно перебудовує графік і переносить локації. Головне — проект не зупиняється, і глядачі побачать увесь сезон.
Це вже не перша атака по українському телевиробництву. Вибуховою хвилею було пошкоджено павільйон шоу МастерШеф: вибиті двері, зруйнований дах, зламані конструкції.
