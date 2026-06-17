Амброзія у багатьох з нас асоціюється першочергово з алергією. Цей невеликий, на перший погляд, непомітний бур’ян, став причиною серйозного дискомфорту чималої кількості українців. Але розуміння того, коли починає та закінчує цвісти ця рослина, допоможе заздалегідь підготуватися до цього сезону та захиститися від небажаних алергічних симптомів.

Детальніше про те, коли цвіте амброзія, і чи можна вилікувати алергію на цю рослину розповіла Фактам ICTV. Здоров’я лікарка-алерголог Анастасія Левченко.

Коли цвіте амброзія

Амброзія — це рослина, що дуже добре пристосована до різноманітних кліматичних умов. Вона починає цвісти у середині липня.

Завершення сезону цвітіння амброзії припадає на період перших заморозків.

За словами Анастасії Левченко, науковці з Європи та США виявили, що до 50% людей може страждати від перехресної харчової алергії під час цвітіння амброзії.

В Україні такі дослідження не проводилися, але, на думку лікарки, ми отримаємо приблизно схожу статистику.

Тобто, ті люди, які чутливі до пилку амброзії, можуть мати ризик перехресних харчових реакцій. Це виникає через те, що молекулярна структура амброзії збігається з деякими продуктами, а особливо такими як диня, кавун, банан або мед.

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Чи лікується алергія на амброзію

Лікарка-алерголог розповідає, що нині алергію вилікувати реально. Одне з найбільших досягнень у цій галузі – це АСІТ-терапія. За словами Левченко, це має вигляд своєчасної вакцинації від алергії.

Нині доступні різні сублінгвальні методики цієї терапії, що включають ін’єкції, спреї чи драже.

Для тих, хто має алергію на цвітіння амброзії, рекомендується почати лікування завчасно — за кілька місяців до початку сезону поширення цієї рослини.

З тим, коли цвіте амброзія ми розібралися. Але, на жаль, це не єдиний вид алергії, і у світі їх існує ще чимала кількість. Тому раніше ми розповідали тобі, що робити при сезонній алергії: причини її появи та як з нею боротися.

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