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Чи допомагають коти знизити стрес: вчені дійшли до неочікуваного висновку

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Червня 2026, 09:00 2 хв.
коти допомагають боротися зі стресом чи ні
Фото Pexels

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