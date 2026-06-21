Чи допомагають коти знизити стрес: вчені дійшли до неочікуваного висновку

Попри поширене суспільне переконання про те, що домашні тварини є універсальним джерелом емоційної підтримки, нове наукове дослідження продемонструвало неоднозначність цього твердження — подробиці читай в матеріалі.

Інтенсивний контакт із котами під час напруження посилює негативні емоції

Науковці з Відкритого університету в Нідерландах з’ясували, що взаємодія з котами та собаками в моменти гострого стресу не виконує захисної функції від негативних переживань.

Ба більше, у власників котів, які перебували у стані психологічного напруження, інтенсивніший контакт із улюбленцем продемонстрував стійкий зв’язок із посиленням негативних емоцій.

Своєю чергою, аналіз взаємодії з собаками взагалі не виявив статистично значущого позитивного чи негативного впливу на рівень стресу людини в конкретний момент його виникнення.

Таким чином, наукові дані ставлять під сумнів здатність домашніх тварин виступати ефективним інструментом заспокоєння.

У межах дослідження, як зазначає Science Alert, фахівці проаналізували щоденні показники 188 власників домашніх тварин.

Для збору інформації було використано метод екологічної моментальної оцінки (EMA) — спеціальний мобільний застосунок кілька разів на добу надсилав учасникам сповіщення, у яких вони оперативно фіксували свій поточний настрій, рівень стресу та ступінь контакту з тваринами.

Коментуючи результати експерименту, психологиня Майке Янссенс зазначила, що хоча тривале утримання тварин і покращує загальний емоційний фон людини в довгостроковій перспективі, цей ефект повністю нівелюється під час безпосереднього стресу.

Додаткова інтесивність спілкування з твариною в кризові хвилини не дає людині жодних емоційних переваг порівняно з її звичайною пасивною присутністю в кімнаті.

Санне Петерс припустила, що комунікація з котячими зазвичай є більш відстороненою, пасивною та менш передбачуваною, що в моменти емоційної нестабільності господаря може не відповідати його реальним запитам на підтримку і викликати зворотну реакцію.

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