Что нельзя делать после уколов ботокса: объясняет эксперт

Ботокс или ботулинотерапия — это процедура, позволяющая уменьшить мимические морщинки и линии на лице. Она базируется на использовании ботулотоксина, блокирующего действие мышц и снижающего их активность. Что нельзя делать после уколов ботокса — читай в материале.
Косметолог Оксана Косован отмечает, что существует ряд ограничений после процедуры ботулинотерапии носа, глаз и лба. К примеру:
После ботокса нельзя делать физические упражнения, связанные с наклонностями, резкими движениями и поднятием тяжелых предметов в течение двух недель.
Также необходимо перед ботулинотерапией предупредить врача-косметолога о приеме лекарственных средств. Некоторые препараты могут отрицательно сочетаться с инъекциями ботокса и вызывать осложнения.
Процедура ботулинотерапии достаточно быстрая. Она производится с помощью мелкой иглы, которой вводят препарат в определенные мышцы лица. Этот процесс практически не вызывает боли, но может сопровождаться легким дискомфортом.
Ботулинотерапия длится примерно 10-15 минут в зависимости от поверхности лица, подлежащей обработке. Результаты ботулинотерапии традиционно становятся заметны через несколько дней и длятся от 3 до 6 месяцев.
Косметолог вводит ботокс при:
Ботулинотерапию нельзя проводить, если есть:
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