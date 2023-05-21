Что нельзя делать после уколов ботокса: объясняет эксперт

Ботокс или ботулинотерапия — это процедура, позволяющая уменьшить мимические морщинки и линии на лице. Она базируется на использовании ботулотоксина, блокирующего действие мышц и снижающего их активность. Что нельзя делать после уколов ботокса — читай в материале.

Что нельзя делать после уколов ботокса

Косметолог Оксана Косован отмечает, что существует ряд ограничений после процедуры ботулинотерапии носа, глаз и лба. К примеру:

в течение четырех часов не принимать горизонтальное положение тела;

не употреблять алкоголь и острую пищу в течение двух недель;

не посещать сауну и баню в течение двух недель;

не касаться лица руками в течение 12 ч после инъекций;

не посещать солярий в течение 14 дней.

После ботокса нельзя делать физические упражнения, связанные с наклонностями, резкими движениями и поднятием тяжелых предметов в течение двух недель.

Также необходимо перед ботулинотерапией предупредить врача-косметолога о приеме лекарственных средств. Некоторые препараты могут отрицательно сочетаться с инъекциями ботокса и вызывать осложнения.

Что нельзя делать до процедуры:

ограничить посещение сауны и бани в течение 2-3 дней;

2-3 дня до не употреблять алкоголь;

не принимать горизонтальное положение за 2 часа до процедуры;

не массировать и не прогревать область инъекции.

Как проводится процедура

Процедура ботулинотерапии достаточно быстрая. Она производится с помощью мелкой иглы, которой вводят препарат в определенные мышцы лица. Этот процесс практически не вызывает боли, но может сопровождаться легким дискомфортом.

Ботулинотерапия длится примерно 10-15 минут в зависимости от поверхности лица, подлежащей обработке. Результаты ботулинотерапии традиционно становятся заметны через несколько дней и длятся от 3 до 6 месяцев.

Показания для процедуры

Косметолог вводит ботокс при:

горизонтальных и вертикальных морщинах на лбу;

морщинах между бровями и на переносице;

небольших морщинках в области глаз;

носогубных морщинах (в этом случае иногда применяют и филеры или несколько методик в комплексе);

морщинах над губами;

морщинах на подбородке;

морщинах на шее и в области декольте;

дефектах расположения губ, когда нижняя или верхняя губа приподняты или наоборот не выворачиваются.

Ботокс: противопоказания

Ботулинотерапию нельзя проводить, если есть:

аллергия на препарат;

близорукость высокой степени;

миастения;

синдром Ламберта-Итона;

заболевание кровеносной системы;

нарушение свертывания крови;

онкологические заболевания;

некоторые иммунные заболевания;

воспалительные процессы в области введения;

большие белые угри в месте инъекции;

при обострении хронических заболеваний;

острые простудные, инфекционные заболевания;

плохое общее самочувствие, слабость;

беременность и кормление грудью.

Многие не обращаются к косметологу, а чистят кожу самостоятельно. Мы рассказали, как безопасно очистить лицо в домашних условиях от угрей, черных пятнышек и высыпаний.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.