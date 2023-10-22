Губы больше, талия уже. Как изменились наши представления о красоте, и безопасны ли инъекционные косметические процедуры

Каждый год мы наблюдаем все новые и новые тренды в индустрии красоты. Везет, если обновления касаются одежды: покупаешь новую и остаешься в приемлемых пределах стандартов красоты, которые приняло общество. Но хуже, когда приходится менять свою внешность.

Сейчас женщины не так массово ложатся под нож, как это было десять лет назад. Однако все популярнее становятся безоперационные косметические процедуры, также известные как “инъекции красоты”.

Влияют ли они на нашу внешность в будущем и действительно ли так безопасны, рассказали в издании The Guardian.

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Безопасны ли инъекции красоты

Люди, в погоне за “идеальной” красотой, часто теряют самих себя. К сожалению, нередко такие попытки заканчиваются не так, как представлялось: гнойные воспаления, “стеклянные” лбы, которые не двигаются, даже случаи слепоты после неудачных инъекций.

В настоящее время наиболее популярными являются инъекции ботокса, также известные как ботулотоксин. Его действие будто замораживает мимику лица, чем препятствует появлению морщин.

Известно, что впервые коллаген и другие гелевые наполнители, которые вводят подкожно, начали использовать ещё с 1970 лет. Но если тогда это было распространено среди женщин, стремившихся замедлить старение кожи, то сейчас все чаще к процедурам обращаются юные девушки.

Считается, что такие препараты вполне безопасны, а хорошо выполненная работа будет миловать глаз в течение лет. Однако последние исследования побуждают некоторых врачей подвергнуть сомнению, насколько хорошо мы на самом деле изучили долгосрочные последствия таких инъекций красоты.

По мнению многих исследователей, к 2030 году популярность таких процедур возрастет ещё на 15,4%. Но будут ли в безопасности эти люди?

Врач пластической хирургии лондонской больницы Дэвид Заргаран уверен: такие препараты в неумелых руках могут изменить жизнь пациента.

— У нас были пациенты, у которых достаточно большая площадь кожи отмирала на лице, потому что кровеносный сосуд, поставляющий кровь к коже, был закупорен неправильным количеством наполнителя, — объясняет врач.

Естественно, некие препараты можно растворить методом деяния другого. Однако большинство пациентов не знают, какой именно препарат им кололи.

Почему возникают проблемы после “уколов красоты”?

По словам пластического хирурга Дэвида Заргарана, многие врачи, причинявшие вред пациентам, даже не имеют профильного образования.

Так, врач провел собственное исследование среди практиков, обещающих хороший и длительный эффект. По его результатам, только 32% были врачами, в то время как 24% были стоматологами, 13% — медсестрами, 12% — косметологами и 8% — стоматологическими медсестрами.

Вместе с тем многие “специалисты” предлагают свои услуги не на сайтах больниц, а через социальные сети.

Другая проблема: когда человек попробует такие инъекции и увидит удачный результат, остановиться будет слишком сложно. Как только эффект “размоется”, он снова станет пациентом того или иного специалиста.

Врач-косметолог Гевин Чан объясняет: во время своего очередного исследования материалов, что вводятся подкожно во время таких инъекций, он понял, что наполнитель никуда не исчезает через некоторое время. Он просто разлезается под кожей.

— Это открыло нам другую сторону того, как вводить эти продукты. Временный наполнитель будет иметь побочные эффекты, иногда их можно увидеть на МРТ.

Проблема в том, что люди неохотно соглашаются на процедуру растворения наполнителей, когда их под кожей слишком много. Они панически боятся вернуться в нормальное состояние, считают, что это разрушит их жизнь.

После того, как человек пересечет этот предел и дойдет до стадии переполнения, станет очень трудно вернуть любую степень нормальности, — объясняет Гэвин Чан.

Эксперты отмечают: перед тем как обратиться к врачу, попробуй самостоятельно определить, какие именно инъекции или препараты тебе могут понадобиться. Только после этого обратись к квалифицированному и признанному специалисту.

И не обязательно сразу договариваться о следующей процедуре через несколько месяцев — возможно, тебе это не понадобится.

Если же ты понимаешь, что твое влечение — последствие психологического состояния, тогда читай наш другой материал: психологи объяснили, почему иногда нам трудно остановиться после первых изменений во внешности.

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