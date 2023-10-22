Здоровье и красота

Губы больше, талия уже. Как изменились наши представления о красоте, и безопасны ли инъекционные косметические процедуры

Виктория Мельник, журналист сайта 22 октября 2023, 18:00
инъекции красоты
Фото: Pexels

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