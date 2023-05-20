“Слишком” красиво. Почему мы не можем остановиться после первого вмешательства в тело и чем это опасно — разбор с психологами

Изменения — это всегда к лучшему, распространено говорим мы. Бывает, что во время важного или тяжелого этапа жизни мы решаемся на кардинальные изменения в своей внешности.

Смена прически, пирсинг, татуировка, операционное или косметологическое вмешательство — все это может доставить удовольствие. Но со временем мы к изменениям привыкаем, а значит, требуем новых.

Почему так происходит, существует ли зависимость от постоянных изменений и вредит ли это нам, мы расспросили у психотерапевта Надежды Мартынюк и практического психолога Анастасии Саски. Эксперты также объяснили, почему нам иногда трудно остановиться на первом тату, пирсинге или увеличении губ.

Почему трудно остановиться после первой операции или тату?

Красота, конечно, разная для каждого, ведь базируется на субъективных впечатлениях и оценках человека. В то же время, стремиться к красоте и совершенствованию — это положительная составляющая, которая есть в жизни индивида.

Вместе с тем, иногда такое стремление становится превыше всего, а кроме внешней красоты мы перестаем замечать ум, сердце и душу других и собственные.

Почему иногда мы не можем остановиться на одном тату или пирсинге, а результат пластического вмешательства со временем становится не таким хорошим? Практический психолог Анастасия Саска говорит: причина может крыться в дофаминовых выбросах.

— Тату, пирсинг, или любое другое видоизменение своего тела — это фактически мода. Нет ничего неправильного в том, что кому-то для ощущения современности или соответствия моде хочется изменить свою внешность.

Каждые тату или пирсинг причиняют определенную физическую боль. Кому-то перетерпеть — это значит стать мужественнее; кому-то это доставляет сугубо эстетическое удовольствие, а на физическую боль мозг отвечает дофамином.

Это химическое вещество в мозге, которое подразумевает эмоциональную реакцию и “позволяет” испытывать удовольствие и притупляет боль, — объясняет практический психолог.

То есть когда мы делаем тату, то одновременно чувствуем эстетическое удовольствие и выброс дополнительного дофамина, чтобы нам не было больно.

Также Анастасия Саска объясняет этим и любовь людей к острой пище, силовым упражнениям и другим вещам, которые вызывают боль.

Со временем рецепторы становятся нечувствительными к предыдущему количеству дофамина. Вероятно, тогда наш мозг требует большего его количества: отсюда — большие по площади тату, более частые сеансы или поиск других возможностей получить эти эмоции.

Зависимость от изменений

А вот психотерапевт Надежда Мартынюк отмечает: причиной частых изменений во внешности может быть травма неприятия себя. Например, если человек пережил тяжелую болезнь, ДТП, потерял орган из-за ранения на войне, то для него нужно будет исправить свой недостаток, чтобы чувствовать себя комфортно.

— Если это оправдано, а нынешний вид приносит дискомфорт — конечно, это нормально. Другое дело, если нет чувства меры, а идеал всегда остается недостижимым, — объясняет Надежда Мартынюк.

Такие постоянные вмешательства в свою внешность через операции или косметические процедуры, дополнительные сеансы по тату или пирсингу, могут также свидетельствовать о глубоком разрыве с ощущением собственного тела.

Это глубокая травма, временно побороть которую помогает боль от манипуляций и эффект, который они приносят.

Другая сторона вопроса — иногда за этим “слишком” могут скрываться суицидальные мысли, заглушающие такие болезненные изменения, — предостерегает психотерапевт.

Вечное желание усовершенствовать и перекраивать себя вызывается глубоким расстройством психики, которое нужно прорабатывать со специалистом.

Также специалист отмечает, что при появлении навязчивого мнения о физических изменениях, следует сначала подыскать экологический способ решить проблему своего дискомфорта: заняться спортом, изменить привычки и рацион, обратиться к психологическому специалисту.

— Немногие об этом думают, но за этим кроется еще одна проблема: сначала ты не принимаешь свою первоначальную внешность, а после многих манипуляций просто не можешь идентифицировать себя, а такие случаи в моей практике были! — рассказывает Надежда Мартынюк.

Следует понимать, что любые изменения — от тату к операциям, — необратимы в большинстве случаев. А также не забывать, какое губительное влияние для органов оказывают анестезия и обезболивающие.

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Могут ли врачи/мастера отказывать?

Конечно, в современном мире царит закон: клиент всегда прав. Но иногда врач или мастер, выполняющий ту или иную работу, видит, что для человека это не визуальный дефект, который он стремится исправить, а психологическая потребность.

Как правило, психологические нужды не исчезают после физического вмешательства.

Практический психолог Анастасия Саска отмечает, что врачи или мастера, к которым обратился пациент или клиент, может отказать в процедуре, если такое вмешательство опасно для здоровья человека. Но решение будет принимать только пациент/клиент.

— Пациент ответственен за свою жизнь и свой выбор, пока не видит в этом проблему и это не мешает жизнедеятельности, — говорит она.

Врач несет ответственность только за собственные действия и профессиональность: чтобы вмешательство было выполнено правильно и без ущерба для здоровья и жизни другого человека, — отмечает психотерапевт Надежда Мартынюк.

Как понять, что одного раза — недостаточно

Психотерапевт Надежда Мартынюк советует начать с самопознания. Ведь если ты не знаешь, кто ты (в глубоком психологическом смысле), чего хочешь, что тебе нравится, а что диктует социум, тогда не стоит ожидать, что одно вмешательство улучшит твое внутреннее чувство.

— Очень опасно руководствоваться социальной, общепринятой картинкой. Следует раскрываться в своей полноте, исследовать, принимать и любить себя.

Ведь диктующая нам правила мода быстро распространяется. Именно потому, что люди подвержены таким изменениям.

Сейчас мы видим массовость незнания себя. Это грань, к которой мы постоянно подходим, — резюмирует психотерапевт.

Конечно, у каждого свой путь и свои желания. Но всегда следует помнить одно: красота в глазах и сердце, помыслах и ощущениях! О том, как полюбить себя и принять собственное тело, мы рассказывали в нашем другом материале.

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