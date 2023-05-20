Психологія
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“Занадто” красиво. Чому ми не можемо спинитися після першого втручання в тіло та чим це небезпечно — розбір з психологинями

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Травня 2023, 17:00
Чому важко спинитися після першої операції
Фото: Pexels

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