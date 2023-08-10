Девушка 10/10? Как научить детей любить себя, несмотря на жестокие стандарты “красоты”

Рождается человек, очаровательный малыш, и его родители бесспорно считают самым красивым в мире. Затем этот ребенок заканчивает школу, университет и надеется, что больше никогда не столкнется с необходимостью слышать оценки со стороны других людей, а особенно потребностью узнавать, что их просто необходимо зарабатывать для признания своей красоты.

Казалось, такой театр абсурда был возможен в доисторическую эпоху, когда люди еще не отличались особым набором извилин в мозгу. Но досадные случаи встречаются даже в наше время.

Скандал с 10/10

Конечно, сейчас можно вспомнить и о скандале, который громко прогремел на все соцсети, когда Владимир Остапчук, Богдан Буше и Позитив решили поделиться своими мыслями по поводу внешности девушек и того, какой же она должна быть.

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По их словам, женщины обязательно должны делать депиляцию, быть стройными и не иметь целлюлита. И все это, чтобы участники разговора могли считать этих девушек красивыми.

Но на сексистские заявления и проявления бодишейминга сразу же отреагировали звезды украинского шоу-бизнеса, как женщины, так и мужчины. В частности, Юлия Санина, Маша Ефросинина, Jerry Heil, Алена Алена, Марина Круть, Екатерина Лозовицкая и Владимир Дантес подчеркнули, что каждая женщина имеет право сама решать, как она должна выглядеть и может чувствовать себя красивой в любых условиях.

Когда ты любишь и принимаешь себя — только тебе решать худеть ли, толстеть, брить ноги, или не брить, или увеличивать губы, или делать липосакцию, или делать что-либо со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело — ваше дело, — пишет Алена Алена.

Как научить ребенка ценить свою красоту и уникальность

Но отсюда возникает вопрос, а как тогда в мире, где существуют подобные заявления и “критики”, воспитать ребенка со здоровой психикой? Дмитрий Карпачев поделился простыми советами по воспитанию, чтобы малыши научились ценить свою уникальность, понимать и принимать разнообразие мира.

Родители должны помочь детям обрести любовь и принятие себя.

В разных областях жизни — от рекламы до кино — можно столкнуться с условными стандартами красоты, которые часто бывают нереалистичными. Поэтому у человека может возникнуть недовольство собой, а самооценка снизиться. Особенно так может произойти с детьми и подростками, которые еще очень уязвимы к внешнему влиянию, поэтому родителям важно объяснять малышам, что красота не ограничивается медийными образами. Как это сделать?

Научить детей, что их ценность превосходит внешний вид

Важно поощрять детей развивать навыки, таланты и качества, делающие их уникальными. Такой подход поможет малышам сфокусироваться на своих сильных сторонах и сформировать уверенность в себе и гордость за свои достижения. Это поможет ребенку не ставить на первый план внешность и не мерить только по ней других людей.

Переключить внимание на внутренние качества

Также необходимо объяснить ребенку, что более важны именно внутренние качества, например доброта, сопереживание и интеллект. Можно найти примеры людей, излучающих уверенность в себе и одновременно естественность, непринужденность, чтобы вдохновить малышей ценить характер больше, чем внешность.

Учите детей ценить эти черты, чтобы они понимали, что настоящая красота выходит изнутри.

Создать атмосферу доверия

Необходимо создать среду дома, в которой ребенок сможет делиться свободно своими переживаниями и мыслями, а также задавать интересующие его вопросы. Таким образом, можно развивать критическое мышление и дать понять, почему определенные стандарты “красоты” поддерживаются и почему не следует слушать все “советы”, которые звучат от других людей.

Познакомить ребенка с понятием разнообразия

Человек — самое разнообразное существо в мире, поэтому и его красота тоже не может подвергаться определенным постулатам. Поэтому ребенка следует знакомить с представлениями о красоте разных культур, этнических групп, типов телосложения и способностей.

Это научит их ценить богатство человеческого разнообразия и сомневаться в узких представлениях о красоте.

Показать детям, как редактирование изображений изменяет внешность

Необходимо, чтобы ребенок понимал, что не все люди на изображениях выглядят так же и в жизни, поскольку фото подвергаются редактированию и монтажу. Идеальные изображения — только вымысел. Таким образом малыши тоже будут иметь шанс впоследствии научиться не ставить знак равно между реальностью и фото.

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