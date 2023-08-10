Дівчина 10/10? Як навчити дітей любити себе, незважаючи на жорстокі стандарти “краси”

Народжується людина, чарівне малятко, і його батьки беззаперечно вважають найгарнішим у світі. Потім це дитя закінчує школу, університет та сподівається, що більше ніколи не стикнеться з необхідністю чути оцінки зі сторони інших людей, а особливо з необхідністю дізнаватись, що їх потрібно заробляти задля визнання своєї краси.

Здавалося, такий театр абсурду був можливий у доісторичну еру, коли люди ще не відрізнялись особливим набором звивин у мозку. Та трапляються прикрі випадки і в наш час.

Скандал з 10/10

Звісно, зараз можна згадати й про скандал, який гучно прогримів на всі соцмережі, коли Володимир Остапчук, Богдан Буше та Позитив вирішили поділитись своїми думками щодо зовнішності дівчат та того, якою ж вона має бути.

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За їхніми словами, жінки обов’язково мають робити депіляцію, бути стрункими та не мати целюліту. І все це, щоб учасники розмови могли вважати цих дівчат красивими.

Та на сексистські заяви та прояви бодішеймінгу одразу відреагували зірки українського шоубізнесу, як жінки, так і чоловіки. Зокрема Юлія Саніна, Маша Єфросиніна, Jerry Heil, Альона Альона, Марина Круть, Катерина Лозовицька та Володимир Дантес наголосили, що кожна жінка має право сама вирішувати, як вона повинна виглядати та може почуватись красивою за будь-яких умов.

Коли ти любиш і приймаєш себе — тільки тобі вирішувати, чи худнути, чи гладшати, чи голити ноги, чи не голити, чи збільшувати губи, чи робити ліпосакцію, чи робити будь-що зі своєю зовнішністю. Запам’ятайте раз і назавжди, ваше тіло — ваше діло, — пише Альона Альона.

Як навчити дитину цінувати свою красу та унікальність

Та звідси з’являється запитання, а як тоді у світі, де існують подібні заяви та “критики”, виховати дитину зі здоровою психікою? Дмитро Карпачов поділився простими порадами з виховання, аби малеча навчилась цінувати свою унікальність, розуміти та приймати різноманітність світу.

Батьки повинні допомогти дітям знайти в собі любов і прийняття.

У різних сферах життя від реклами до кіно можна стикнутись з умовними стандартами краси, які часто бувають нереалістичними. Через це у людини може виникнути невдоволення собою, а самооцінка впасти. Особливо так може статись з дітьми та підлітками, які ще дуже вразливі до зовнішнього впливу, тому батькам важливо пояснювати малечі, що краса не обмежується медійними образами. Як це зробити?

Навчити дітей, що їхня цінність перевершує зовнішній вигляд

Важливо заохочувати дітей розвивати навички, таланти і якості, які роблять їх унікальними. Такий підхід допоможе малечі сфокусуватись на своїх сильних сторонах та сформувати впевненість у собі й гордість за свої досягнення. Це допоможе дитині не ставити на перший план зовнішність та не міряти лише за нею інших людей.

Переключити увагу на внутрішні якості

Також необхідно пояснити дитині, що більш важливі саме внутрішні якості, наприклад, доброта, співпереживання та інтелект. Можна знайти приклади людей, які випромінюють упевненість в собі та водночас природність, невимушеність, щоб надихнути малечу цінувати характер більше, ніж зовнішність.

Навчайте дітей цінувати ці риси, щоб вони розуміли, що справжня краса виходить зсередини.

Створити атмосферу довіри

Необхідно створити середовище вдома, у якому дитина зможе ділитись вільно своїми переживаннями й думками, а також ставити питання, які її цікавлять. Таким чином можна розвивати критичне мислення та дати зрозуміти, чому певні стандарти “краси” підтримуються та чому не варто дотримуватись усіх “порад”, які лунають від інших людей.

Познайомити дитину з поняттям різноманітності

Людина — найбільш різноманітна істота у світі, тож і її краса теж не може піддаватись певним постулатам. Тому дитину варто знайомити з уявленнями про красу з різних культур, етнічних груп, типів статури та здібностей.

Це навчить її цінувати багатство людського розмаїття і сумніватися у вузьких уявленнях про красу.

Показати дітям, як редагування зображень змінює зовнішність

Необхідно, щоб дитина розуміла, що не всі люди на зображеннях виглядають так само й у житті, оскільки фото піддаються редагуванню та монтажу. Тож ідеальні зображення — лише вигадка. Таким чином малеча теж матиме шанс згодом навчитись не ставити знак дорівнює між реальністю та фото.

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