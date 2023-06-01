Прочь мифы о пигментации! Как правильно ухаживать за кожей летом и нужно ли прятать от солнца тату и родинки

Лето в Украине в этом году обещает быть умеренным, однако уход за кожей в теплое время должен быть особенным. Ведь солнце в летний сезон особенно влияет на нас, а без правильно подобранного SPF и других средств — на улицу выходить нельзя!

Как ухаживать за кожей лица и тела мы расспросили у дерматолога Дарии Тищенко и дерматоонколога Светланы Дячук. Эксперты акцентировали на главном, а также развеяли распространенные мифы об ультрафиолете и его влиянии на нас.

Уход за кожей летом

Дерматолог Дария Тищенко говорит: в это время обязательно стоит обратить внимание на SPF, который и так должен присутствовать в ежедневном уходе в течение всего года.

— Я часто рассказываю широкой аудитории, что SPF-средство — это не замена крема.

Дарья Тищенко напоминает об основных составляющих ежедневного ухода за кожей.

Очищение; Увлажнение; Питание; Защита — то есть использование SPF-средства.

Итак, разберемся, какой должна быть защита для тела, а какой — для кожи лица, что такое действительно качественный SPF-крем и как вообще связано старение кожи с влиянием солнца.

Как солнце влияет на кожу

Не секрет, что чрезмерное нахождение под прямыми солнечными лучами может вредить нашему здоровью. А прежде всего — коже тела и лица, где она самая уязвимая.

Дерматоонколог Светлана Дячук объясняет: самым опасным действием на кожу обладает ультрафиолет и его лучи. Они, проникая в кожу, вызывают повреждение клеток и мутации.

— Со временем такие нарушения могут провоцировать рак кожи. А ультрафиолет является одним из главных внешних факторов, влияющих на развитие рака кожи, поэтому стоит обращать внимание и беречься, — отмечает дерматоонколог.

А вот защита от солнца — это не история об увеличении или появлении пигментации, морщин. Существует даже миф, что находясь под прямыми лучами, можно вылечить акне и даже подсушить сыпь.

Ультрафиолетовое излучение в первую очередь влияет на процесс старения кожи! — подчеркивает дерматолог Дария Тищенко.

Солнечный свет может быть прямым, когда светит солнце и косвенным — в туманные дни, а его влияние зависит от интенсивности, фототипа кожи, времени года, страны и времени пребывания.

— Так что следует помнить, что ультрафиолетовая активность не зависит от температуры воздуха, облачности, — говорит дерматоонколог Светлана Дячук. — Мы можем получить солнечный ожог даже в пасмурную погоду. Следить за индексом ультрафиолета стоит в прогнозе погоды.

Вот почему так важно защищать нашу кожу во все времена года, а врач-дерматокосметолог просто обязан включать в список домашних средств по уходу за кожей крем из SPF, если ты хочешь иметь хорошую и здоровую кожу, без воспалений и красноты.

Дерматолог Дария Тищенко советует помнить о здоровой любви к солнечным ваннам.

— Вычеркиваем из списка солярии, загар в наиболее активные часы — с 10 до 16. В это время рекомендуется находиться в тени и не забывать о защите.

Во-вторых, выбираем правильную защиту, желательно — отдельно для кожи лица, и отдельно для тела.

Не рекомендуется наносить на кожу тела и лицо одно и то же средство, особенно по самоназначению.

Чаще всего, это разные бренды или средства, в которых отличается индекс защиты. Но правильно подобрать крем или эмульсию поможет твой врач-дерматокосметолог.

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Как ухаживать за кожей летом

Общие рекомендации могут быть следующими:

для жирной и комбинированной кожи лица можно использовать SPF-пудру, крем или эмульсию;

для нормальной и сухой кожи — солнцезащитный крем, который будет увлажнять её, регенерировать и защищать.

SPF защита для всех типов кожи должна быть с показателем защиты не менее и не более 50.

Кстати, все выше показателя 50 не гарантирует защиту на 100%. Это скорее маркетинговый ход, — отмечает Дарья Тищенко.

Даже если ты мало находишься на улице, следует наносить защиту. Для тела я рекомендую также SPF 50, но можно предпочесть бюджетный вариант средства, — советует дерматолог.

Также хочу отметить, что SPF нужно наносить за 20 — 30 минут до выхода на улицу. Если наносить прямо под солнечными лучами — он не защитит.

Обязательно наноси SPF на лицо, шею, руки, верхнее и нижнее веко. Этим ты также оградишь кожу от преждевременного старения.

Как защищать родинки и тату летом

Дерматоонколог Светлана Дячук говорит: неправильно считать, что родинки нужно отдельно защищать от солнечных лучей, ведь в нашей коже есть пигментные клетки, которые расположены по всей коже и реагируют на ультрафиолет.

— Так что неверно говорить именно о защите родинок — мы защищаем всю кожу. Защита родинок остается такой же, как и защита всей кожи тела и лица: одежда, кремы против солнца.

Количество родинок на коже не имеет абсолютно никакого значения! Самая большая ошибка — заклеивание родинок: в этом нет нужды.

Многие знают, что родинки могут “перерождаться”. Действительно, в результате длительного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов это возможно.

Для качественной защиты можно высчитывать индекс ультрафиолета: если он низкий — можно не использовать защиту в виде крема. Если индекс ультрафиолета поднимается выше пяти, тогда следует позаботиться о защите. Это основные методы, которые уберегут кожу от отрицательного воздействия ультрафиолета.

А еще дерматоонколог говорит: тату и красители, что наносятся на кожу, никак не реагируют на действие ультрафиолета. Их, как и всю кожу на теле, следует просто покрывать противосолнечным кремом, — объясняет Светлана Дячук.

Кстати, о тату: после сеанса важно знать о правильном уходе. Раньше мы писали, что делать, чтобы тату быстро зажило: читай в материале.

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