Как правильно ухаживать за тату, чтобы оно быстро зажило и было красивым: объясняет мастер

Тату-мастера все чаще говорят о том, что сделать тату — это всего полдела. Мало выбрать хорошего мастера и крутую работу для реализации. Нужен еще и надлежащий уход после сеанса до заживления, а затем — и на протяжении всей жизни.

А это уже ответственность только клиента. Как правильно ухаживать за татуировкой в домашних условиях — читай в материале.

Как ухаживать за тату и почему стоит заранее подготовиться к сеансу

Тату-мастер Екатерина Галаган утверждает, что подготовка к набивке тату тоже требует соблюдения важных правил. Самое главное — это хорошо выспаться и не употреблять алкоголь за несколько дней до сеанса.

Кроме этого, нужно учесть следующие факторы:

Перед сеансом плотно поесть, ведь голод усугубляет боль. Исключить перед сеансом употребление кофеина и энергетиков, потому что они расширяют сосуды, из-за чего может быть обильное кровотечение. Если сеанс будет продолжаться более трех часов, необходимо взять с собой перекус и что-нибудь сладкое. Не загорать / не посещать солярий, потому что кожа после загара может плохо принять пигмент. Важно надеть удобную одежду. Пить больше воды, а если кожа на месте тату склонна к сухости, начинай за неделю смазывать этот участок жирным увлажняющим кремом два раза в день.

Как ухаживать за татуировкой в домашних условиях: особенности процесса

По словам Екатерины Галаган, в этой ситуации следует учитывать определенные факторы. К примеру, какой уход тебе назначил мастер после сеанса.

Эксперт отмечает, что чаще всего после набивки небольших рисунков или надписей мастера наносят на кожу клиента специальную пленку.

А если человек выбирает сделать более масштабное тату или их будет несколько, то пленка здесь не поможет.

В таких случаях кожу заживляют кремами, ведь вспомогательная пленка не выдержит нагрузки экссудата (редких выделений из раны наружу или в окружающие ткани — прим. ред). После этого пленка отклеивается и рисунок плохо заживает.

Поэтому в данном вопросе нужно выделять два способа ухода за тату — с использованием пленки или кремов.

Как ухаживать за татуировкой в домашних условиях: пленочный метод

Эксперт выделяет ряд важных правил, которые необходимо соблюдать в процессе заживления тату:

Пленку следует носить в течение пяти дней. Все это время запрещено посещать бани, сауны, спортзалы. Под запретом также любая физическая активность. Душ принимать можно, только не горячий. Пленку нельзя травмировать и прокалывать. Под ней обычно накапливается жидкость, это норма. Через пять дней пленку нужно распарить под теплой водой и легко снять. Далее нужно держать тату постоянно увлажненным. Можно это делать как с помощью обычного крема, так и специальными для татуировок.

Как ухаживать за тату в домашних условиях: заживление кремом

В течение двух недель смазывай татуировку живительным кремом. Это нужно делать три – четыре раза в день. Не допускай травматизации и грязи на тату. В таких случаях рану нужно промыть и повторно нанести крем. Если татуировка находится под одеждой, после нанесения крема необходимо накладывать дополнительный барьер (например, плотное бумажное полотенце). Все это лучше фиксировать с помощью пластыря. Что касается душа, то его можно принимать, однако следует избегать горячей воды. После приема необходимо тщательно вытереть татуировку бумажным полотенцем и смазать кремом.

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