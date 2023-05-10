Как правильно ухаживать за тату, чтобы оно быстро зажило и было красивым: объясняет мастер

Тату-мастера все чаще говорят о том, что сделать тату — это всего полдела. Мало выбрать хорошего мастера и крутую работу для реализации. Нужен еще и надлежащий уход после сеанса до заживления, а затем — и на протяжении всей жизни.
А это уже ответственность только клиента. Как правильно ухаживать за татуировкой в домашних условиях — читай в материале.
Тату-мастер Екатерина Галаган утверждает, что подготовка к набивке тату тоже требует соблюдения важных правил. Самое главное — это хорошо выспаться и не употреблять алкоголь за несколько дней до сеанса.
Кроме этого, нужно учесть следующие факторы:
По словам Екатерины Галаган, в этой ситуации следует учитывать определенные факторы. К примеру, какой уход тебе назначил мастер после сеанса.
Эксперт отмечает, что чаще всего после набивки небольших рисунков или надписей мастера наносят на кожу клиента специальную пленку.
А если человек выбирает сделать более масштабное тату или их будет несколько, то пленка здесь не поможет.
А если человек выбирает сделать более масштабное тату или их будет несколько, то пленка здесь не поможет.
В таких случаях кожу заживляют кремами, ведь вспомогательная пленка не выдержит нагрузки экссудата (редких выделений из раны наружу или в окружающие ткани — прим. ред). После этого пленка отклеивается и рисунок плохо заживает.
Поэтому в данном вопросе нужно выделять два способа ухода за тату — с использованием пленки или кремов.
Эксперт выделяет ряд важных правил, которые необходимо соблюдать в процессе заживления тату:
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