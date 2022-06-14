Минималистичные — о Мариуполе и яркие с вышиванками. Тату-мастер из Харькова об эскизах для украинцев

25-летняя Евгения Омельченко уже восьмой год подряд увлекается искусством татуировки. Девушка родилась и жила в городе Доброполье в Донецкой области. С началом войны в 2014 году перебралась в Харьков, чтобы изучать там компьютерное дело.

Девушка с детства рисовала, поэтому не бросила это занятие. Сразу же начала работать по творческой специальности.

— Меня всегда интересовало творчество. Но мое призвание, наверное, это общение с людьми. Есть такие эмоции, которые дарят татуировки. Они уникальны, потому что человек тебе доверяет набить то, что связано с воспоминаниями из детства или важным для клиента человеком. Воспроизводить такие идеи на теле, которые всегда будут с человеком — это очень важно и ответственно, — говорит девушка.

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Сейчас Доброполье — не оккупированная территория, там остались родные Евгении. А девушке уже во второй раз пришлось покидать родительский дом.

Воспоминания о 24 февраля

В начале марта Евгения перебралась из Харькова в Днепр. Говорит: отчетливо помнит 24 февраля.

— Я была дома. Мы проснулись в четыре утра от взрывов возле нас. Начали будить своих родственников и друзей. Потом начали читать информацию о том, как реагировать, что делать. Я собрала чемодан с самым необходимым — вещи, аптечка, провизия и стала читать, куда идти, чтобы спрятаться.

В тот же день Евгения увидела танки на улицах. Ночевать с друзьями и родственниками решила в метро. С собой забрала и кота. Девушка говорит, что вместе с подушками и одеялами (потому что спать на полу без них было бы холодно), захватила еще один важный предмет — планшет. На нем она рисует все эскизы.

— Я рисовала, чтобы отвлечься. Просто решила рисовать Харьков — любимую архитектуру города. Рисовала и рисовала.

О помощи другим людям

Через несколько дней Женя решила выйти из убежища и помогать другим людям. Вместе с друзьями и единомышленниками организовали помощь на районе — покупали в магазинах самые необходимые продукты и разносили по домам тем, кто не мог выйти на улицу. Сирену пережидала в коридоре, там и спала.

В Харькове Евгения смогла пробыть восемь дней, а затем со всем необходимым уехала в Днепр. Когда выезжала из Харькова, все рабочие материалы остались в тату-студии в центре города. Женя вспоминает: боялась туда ехать, потому что в сердце Харькова были слышны взрывы, но забрать инструменты удалось — помогли друзья.

О переезде в Днепр

— Уже когда я приехала в Днепр, мне стало немного спокойнее. Салон я не искала — сам нашелся. Некоторые люди выехали из Днепра, и моя знакомая через знакомых написала, что студия ищет мастера. Я даже не мечтала, что я так быстро начну работать. И тогда уже люди начали писать: “Женя, я была бы очень рада к тебе прийти, когда будет возможность!”.

Первыми клиентами Жени в Днепре были харьковчане-переселенцы. Потом стали приходить и местные. Некоторые хотели освежить старые тату. Но почти сразу начали приходить за новыми: веночки, колоски с пшеницей, с лавандой. Все то, что росло, например, дома у бабушки или на даче.

О новых патриотических татуировках

— Например, колоски с паляницей. Девочка из Харькова, которая у меня уже делала не первую татуировку, очень хотела паляницю и много колосков.

Многие сейчас делают карту Ти моє серденько — с сердечками на месте городов, в которых находятся их родные и дома. Больше всего с Харьковом и городами Донецкой области, а еще с Днепром. Евгения говорит: всегда делала тату с идеей, которые затрагивают душу. Сейчас они обрели новый смысл.

— Болит сейчас за Мариуполь. У меня были клиентки — у них парни служат в Азове. Девушки с ними на связи бывают раз в месяц, но парни еще не знают, что возлюбленные сделали их почерком такие тату-напоминания. Это фраза, которую девочка попросила меня сделать из их письма, слова любви. Две девочки набивали позывные ребят.

Такие нежные работы очень символичны и минималистичны. Но к созданию каждой татуировки Евгения подходит серьезно.

— Сначала мы общаемся о татуировке, чтобы я поняла идею. Затем рисуем на руке. Я могу сначала показать, как это будет выглядеть на планшете. Мы всегда вместе с клиентом корректируем все, вносим правки. На сеансе прорисовываем, как она будет анатомически выглядеть правильно.

Можем и пять вариантов набросать. И только потом окончательно переносим на тело.

Но совершенно новой специализацией для Евгении стали красно-черные вышиванки. Их мастер уже набила несколько штук.

Мастер говорит, что маленькие узоры можно набить в течение одного сеанса. А большие — за несколько.

Сложность вышиванки в том, что нужно бить крестиком или квадратиками. Парни выбирают чаще квадратики, потому что они массивные, яркие, а девушки — нежные крестики. Некоторые приходят с фото вышиванки, которую хотят набить.

А еще с началом полномасштабной войны в магазинах закончились желто-голубые краски. Эти цвета стали просто трендом. Также пользуются спросом черный и красный. Многие краски для татуировки ранее завозили из России, но мастера от них отказались.

Пока возвращаться в Харьков Евгения не планирует. Говорит: сейчас к ней приходят клиенты, которые почти десять лет хотели сделать тату и не решались. Все теперь стали сильные духом!

Сейчас украинцев вдохновляют не только ВСУ, но и обычные люди, которые помогают уничтожать врага. Ранее мы рассказывали историю Андрея Покрасы — подростка, который сжег десятки единиц российской техники.

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