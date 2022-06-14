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Минималистичные — о Мариуполе и яркие с вышиванками. Тату-мастер из Харькова об эскизах для украинцев

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 14 июня 2022, 19:00
Тату-майстриня з Харкова

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