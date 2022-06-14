Розповіді
Ексклюзив

Мінімалістичні — про Маріуполь та яскраві з вишиванками. Тату-майстриня з Харкова про нові ескізи для українців

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 14 Червня 2022, 19:00
Тату-майстриня з Харкова

Ексклюзиви
Донорство крові
Чи можна купити кров або заморозити її вдома? Незручні питання про донорство, які ми поставили замість тебе
Василь Стус
Пролетарії проти ліриків. Як радянська влада воювала з українськими поетами
Ситуація на продовольчому ринку України - прогноз цін у червні
Овочево-фруктовий сезон в Україні: що відбувається на ринку та наскільки болісна втрата херсонської продукції
Мінімалістичні — про Маріуполь та яскраві з вишиванками. Тату-майстриня з Харкова про нові ескізи для українців
Страшні й безжальні історії окупації. Як мати з Ягідного втратила двох синів
Дивитись більше

Більше новин
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях
Пенсійної реформи цього року не буде. Лазебна про соціальні виплати на окупованих територіях
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Розповідаємо, де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Виривали маленьких українців із лап смерті: як лікарі рятували життя малюків під обстрілами
Володимир Зеленський
Нас не цікавить тільки спільне фото: Зеленський прокоментував приїзд Шольца до Києва
Дивитись більше

Матеріали по темі

Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях
Пенсійної реформи цього року не буде. Лазебна про соціальні виплати на окупованих територіях
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Розповідаємо, де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Виривали маленьких українців із лап смерті: як лікарі рятували життя малюків під обстрілами
Володимир Зеленський
Нас не цікавить тільки спільне фото: Зеленський прокоментував приїзд Шольца до Києва

Відео
0:16:58
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях

Пенсійної реформи цього року не буде. Лазебна про соціальні виплати на окупованих територіях
0:10:50
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Виривали маленьких українців із лап смерті: як лікарі рятували життя малюків під обстрілами
0:10:50
Володимир Зеленський
Нас не цікавить тільки спільне фото: Зеленський прокоментував приїзд Шольца до Києва
Проект стіна
Польща збудувала перші 140 км стіни на кордоні з Білоруссю: які ще проекти Стіна були у світі
Вибухи у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській області
Обстріляли Захід України. Вибухи у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях
0:07:28
Віталій Кім про ситуацію в Миколаївській області
Постійні бомбардування та стягування зброї окупантами. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині
0:05:58
Для України скасовують мито на товари
Для України скасовують мито, але чи є що експортувати, крім зерна? Про боротьбу на торговельному фронті
0:05:19
Яка ситуація в Одесі 14 червня
Нарешті оголосили дерусифікацію. Братчук чесно про ситуацію в місті та загрозу морської атаки
0:05:52
ситуація на кордоні з Білоруссю
Є тенденції до загострення: Грабський про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Вибухи в Україні 13 червня
Що не день, то знову обстріли. Розповідаємо про вибухи у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та інших областях
Більше відео
Василь Стус
Читати далі
Пролетарії проти ліриків. Як радянська влада воювала з українськими поетами

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь