АНА, ВНА и еще сто ингредиентов… Что означают составляющие твоих средств по уходу за кожей

Чтение этикеток на твоих баночках по уходу за кожей лица могут запутать и напугать. Ведь такое количество неизвестных нам названий и сокращений абсолютно не раскрывает ни состав, ни его действие на кожу.

Как не запутаться во всех этих веществах и не навредить своему здоровью? Подробно рассказало издание Heatline. Мы рассказываем тебе самое интересное.

Что означают ингредиенты в уходовых средствах

Не все составляющие в твоих средствах могут быть полезны и действенны. Так, есть продукты, чья действенность недоказанная, но они все равно попадают в средство.

Главное, чтобы это не навредило твоему здоровью, поэтому опирайся на собственную индивидуальность и аллергены.

В то же время есть компоненты, чья действенность научно доказана, и их наличие в составе свидетельствует о возможном положительном результате. О нескольких таких рассказываем дальше.

Альфа-гидроксикислоты (AHA) — это ингредиенты растительного и животного происхождения на водной основе, которые используются для разглаживания морщин, улучшения текстуры кожи и очищения. Они отшелушивают поверхность кожи, но могут повышать чувствительность к солнцу или вызывать сыпь, жжение, отек, шелушение и зуд. Аллантоин, или дигидроксиалантоинат алюминия, — это химическое соединение, содержащееся в организме человека, растениях и животных. Чаще всего его добавляют в увлажняющие кремы, но в настоящее время ученые разбегаются во мнениях относительно увлажняющих свойств. Алоэ обычно используется для местного лечения акне и солнечных ожогов. Оно также может обладать некоторыми увлажняющими свойствами. Однако наличие этого ингредиента в уходовых средствах не означает 100% эффективность. Азелаиновая кислота, содержащаяся естественным образом в зернах, таких как пшеница и ячмень, обладает противовоспалительными свойствами, что делает ее эффективной для лечения кожных заболеваний, таких как акне, хотя исследования показывают, что она менее эффективна, чем бензоилпероксид. Бета-гидроксикислоты (BHA) могут уменьшить морщины, повреждения от солнца и акне, а также улучшить текстуру кожи с помощью отшелушивания. Обычно они менее агрессивны, чем альфа-гидроксикислоты (AHA), а салициловая кислота часто используется BHA для лечения акне. Пероксид бензоила — это распространенный ингредиент в безрецептурных гелях, очищающих средствах и точечных средствах в различных концентрациях. Известно, что он убивает вызывающие акне бактерии на коже и в волосяных фолликулах. Керамиды — это жирные кислоты, также известные как липиды, составляют примерно половину эпидермиса. Они могут помочь увлажнить кожу и защитить ее от повреждений. Коллаген является наиболее распространенным белком в организме человека, но со временем его количество уменьшается. Потеря коллагена в конце концов проявляется на лице в виде тонких линий и морщин. Использование пероральных и местных продуктов с коллагеном может помочь заменить утраченное количество элементов. Гликолевая кислота борется с акне, разрывая связи между внешними слоями клеток кожи и последующим слоем клеток кожи, вызывая эффект пилинга. Считается безопасным для использования во время беременности.

Что не эффективно в средствах для кожи

Вспомни, как десять лет назад все были убеждены, что лучше сделать домашнюю маску из сметаны или меда с желтками яиц, чем покупать маску для лица.

На самом деле такие продукты не только не помогают, но даже могут навредить.

Распространенные пищевые продукты, как семена чиа, яблочный уксус, сода, черный уголь, сок лимона, мед и желтки яиц на самом деле не имеют никакого эффекта!

Также не доказана эффективность таких продуктов:

масла растений;

экстракт абрикосовых косточек;

галогенированные салициланилиды;

молоко животного происхождения;

феруловая кислота;

гексахлорофен

перекись водорода;

гидрохинон;

каолиновая глина;

кератин;

лимон;

соединения ртути;

метиленхлорид;

оливковое масло;

парабены;

пептиды;

рисовая мука или отвар из риса;

морская соль и т.д.

