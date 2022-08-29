Десять правил идеальной кожи, которые люди постоянно нарушают

Уход за здоровьем стал одной из позитивных современных тенденций. Все больше людей начинают следить за своим питанием, заниматься спортом, выбирать активный отдых. Женщины и мужчины заботятся как о своем внутреннем состоянии, так и о внешнем виде. Все мы хотим жить долго и выглядеть привлекательно.

Дерматолог Виктория Ахтарния рассказала о десяти простых правилах, которые помогут иметь здоровую кожу.

Не курить

Курение провоцирует раннее старение кожи, а также придает ей серый оттенок. Также у курильщиков дольше заживают раны.

Сейчас также смотрят

Использовать SPF-средства

Дерматолог не советует проводить много времени на пляже под палящим солнцем, а также использовать солнцезащитные средства. Солнечные лучи вызывают фотостарение, утолщение эпидермиса, неровный тон и даже рак кожи.

Также Виктория не советует ходить в солярий, а если хочется достичь золотого оттенка кожи, можно использовать автозагар.

Уход за типом кожи

Не стоит покупать любые средства по уходу за кожей лица. Следует подбирать их по типу своей кожи, а лучше проконсультироваться с косметологом или дерматологом. Эксперт советует иметь как минимум три средства: для умывания, увлажняющий крем и SPF-крем.

Родинки

Врач советует следить за родинками. Если видишь что-то подозрительное, лучше сразу же обратиться к врачу.

Всегда смывать макияж

Даже если на это совсем нет сил.

Употреблять меньше алкоголя или не употреблять вообще

Меньше стресса

Стресс может провоцировать обострение хронических заболеваний: акне, псориаз, атопическая экзема и т.д.

Разумное использование скрабов

Не следует использовать скрабы по всему телу. Особенно осторожно следует относиться к лицу, где очень тонкая кожа. Если очень хочется эксфолиации, можно использовать энзимную пудру или просто кислоты, которые есть в средствах по уходу за кожей.

Не принимать горячий душ или ванну

Горячая вода плохо влияет на здоровье кожи, пересушивает и нарушает гидролипидную мантию.

Избегать чрезмерной гигиены

Не стоит купаться по многу раз в день. Чрезмерная гигиена также вредна, как и недостаточная.

Наша кожа страдает от неправильных средств ухода и их использования. Раньше косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица каждый день.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!