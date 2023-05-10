Як правильно доглядати за тату, щоб воно швидко загоїлося та було красивим: пояснює майстриня

Тату-майстри дедалі частіше говорять про те, що зробити тату — це лише півсправи. Мало обрати гарного майстра та круту роботу для реалізації. Потрібен ще й належний догляд після сеансу до загоєння, а потім — і впродовж усього життя.

А це вже — відповідальність тільки клієнта. Як правильно доглядати за тату в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як доглядати за тату і чому варто заздалегідь підготуватися до сеансу

Тату-майстриня Катерина Галаган стверджує, що підготовка до набиття тату теж вимагає дотримання важливих правил. Найголовніше — це добре виспатися і не вживати алкоголь за кілька днів до сеансу.

Крім цього, потрібно врахувати такі фактори:

Перед сеансом щільно поїсти, адже голод посилює біль. Не вживати перед сеансом кофеїн та енергетики, бо вони розширюють судини, через що може бути підвищена кровотеча. Якщо сеанс триватиме понад три години, взяти з собою перекус і щось солодке. Не засмагати / не відвідувати солярій, тому що шкіра після засмаги може погано прийняти пігмент. Одягнути зручний одяг. Пити більше води, а якщо шкіра на місці тату схильна до сухості, починай за тиждень змащувати цю ділянку жирним зволожувальним кремом двічі на день.

Як доглядати за тату в домашніх умовах: особливості процесу

За словами Катерини Галаган, в цій ситуації слід зважати на певні фактори. Наприклад, який догляд тобі призначив майстер після сеансу.

Експертка зазначає, що найчастіше після набиття невеликих малюнків або написів майстри наносять на шкіру клієнта спеціальну плівку.

А якщо людина обирає зробити більш масштабне тату або їх буде декілька, то плівка тут не допоможе.

У таких випадках шкіру загоюють кремами, адже допоміжна плівка не витримає навантаження ексудату (рідких виділень з рани назовні або у навколишні тканини, — прим. ред). Після цього плівка відклеюється і малюнок погано заживає.

Тому в цьому питанні потрібно виділяти два способи догляду за тату — з використанням плівки або кремів.

Як доглядати за тату в домашніх умовах: плівковий метод

Експертка виділяє ряд важливих правил, яких необхідно дотримуватися у процесі загоєння тату:

Плівку потрібно носити протягом п’яти днів. Весь цей час заборонено відвідувати бані, сауни, спортзали. Під забороною також будь-яка фізична активність. Можна приймати душ, але не гарячий Плівку не можна травмувати і проколювати. Під нею зазвичай накопичується рідина, це норма. Через п’ять днів плівку необхідно розпарити під теплою водою і обережно зняти. Далі потрібно тримати тату постійно зволоженим. Можна це робити як за допомогою звичайного крему, так і спеціальними, для татуювань.

Як доглядати за тату в домашніх умовах: загоєння кремом

Протягом двох тижнів змащуй татуювання загоювальним кремом. Це потрібно робити три – чотири рази на день. Не допускай травматизації та потрапляння бруду на тату. У таких випадках рану необхідно промити й повторно нанести крем. Якщо татуювання під одягом, то, нанісши крем, наклади додатковий бар’єр (пелюшку або щільний паперовий рушник). Усе це найліпше фіксувати пластирем. Щодо душу, то його можна приймати, однак слід уникати гарячої води. Після цього необхідно ретельно витерти татуювання паперовим рушником і намастити кремом.

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