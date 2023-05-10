Як правильно доглядати за тату, щоб воно швидко загоїлося та було красивим: пояснює майстриня

Тату-майстри дедалі частіше говорять про те, що зробити тату — це лише півсправи. Мало обрати гарного майстра та круту роботу для реалізації. Потрібен ще й належний догляд після сеансу до загоєння, а потім — і впродовж усього життя.
А це вже — відповідальність тільки клієнта. Як правильно доглядати за тату в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Тату-майстриня Катерина Галаган стверджує, що підготовка до набиття тату теж вимагає дотримання важливих правил. Найголовніше — це добре виспатися і не вживати алкоголь за кілька днів до сеансу.
Крім цього, потрібно врахувати такі фактори:
За словами Катерини Галаган, в цій ситуації слід зважати на певні фактори. Наприклад, який догляд тобі призначив майстер після сеансу.
Експертка зазначає, що найчастіше після набиття невеликих малюнків або написів майстри наносять на шкіру клієнта спеціальну плівку.
Експертка зазначає, що найчастіше після набиття невеликих малюнків або написів майстри наносять на шкіру клієнта спеціальну плівку.
А якщо людина обирає зробити більш масштабне тату або їх буде декілька, то плівка тут не допоможе.
У таких випадках шкіру загоюють кремами, адже допоміжна плівка не витримає навантаження ексудату (рідких виділень з рани назовні або у навколишні тканини, — прим. ред). Після цього плівка відклеюється і малюнок погано заживає.
Тому в цьому питанні потрібно виділяти два способи догляду за тату — з використанням плівки або кремів.
Експертка виділяє ряд важливих правил, яких необхідно дотримуватися у процесі загоєння тату:
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