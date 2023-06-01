Геть міфи про пігментацію! Як правильно доглядати за шкірою влітку та чи треба ховати від сонця тату й родимки

Літо в Україні цього року обіцяє бути помірним, однак догляд за шкірою в теплу пору повинен бути особливим. Адже сонце в літній сезон особливо впливає на нас, а без правильно підібраного SPF та інших засобів на вулицю виходити — зась!
Як доглядати за шкірою обличчя та тіла, ми розпитали в дерматологині Дарії Тіщенко та дерматоонкологині Світлани Дячук. Експертки закцентували на головному, а також розвіяли поширені міфи про ультрафіолет та його вплив на нас.
Дерматологиня Дарія Тіщенко каже: в цю пору обов’язково варто звернути увагу на SPF, який й так має бути присутнім у щоденному догляді протягом усього року.
— Я досить часто розповідаю широкій аудиторії, що SPF-засіб — це не заміна крему.
Дарія Тіщенко нагадує про основні складові щоденного догляду за шкірою.
Отже, розберімось, яким має бути захист для тіла, а який для шкіри обличчя, що таке дійсно якісний SPF-крем і як взагалі повʼязано старіння шкіри з впливом сонця.
Не секрет, що надмірне перебування під прямими сонячними променями може шкодити нашому здоров’ю. А найперше — шкірі тіла та обличчя, де вона є найвразливішою.
Дерматоонкологиня Світлана Дячук пояснює: найнебезпечнішою дією на шкіру володіє ультрафіолет та його промені. Вони, проникаючи у шкіру, викликають пошкодження клітин та мутації.
— З часом такі порушення можуть провокувати рак шкіри. А ультрафіолет є одним із головних зовнішніх факторів, які впливають на розвиток раку шкіри, тож на це варто звертати увагу та берегтися, — зауважує дерматоонкологиня.
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А ось захист від сонця — це не історія про збільшення чи появу пігментації, зморшок. Існує навіть міф, що перебуваючи під прямими променями, можна вилікувати акне й навіть підсушити висипання.
Ультрафіолетове випромінювання в першу чергу впливає на процес старіння шкіри! — наголошує дерматологиня Дарія Тіщенко.
Сонячне світло може бути прямим, коли світить сонце і непрямим — в туманні дні, а його вплив залежить від інтенсивності, фототипу шкіри, пори року, країни та часу перебування.
Сонячне світло може бути прямим, коли світить сонце і непрямим — в туманні дні, а його вплив залежить від інтенсивності, фототипу шкіри, пори року, країни та часу перебування.
— Тож варто пам’ятати, що ультрафіолетова активність не залежить від температури повітря, хмарності, — каже дерматоонкологиня Світлана Дячук. — Ми можемо отримати сонячний опік навіть у хмарну погоду. Тож слідкувати за індексом ультрафіолету варто у прогнозі погоди.
Ось чому так важливо захищати нашу шкіру у всі пори року, а лікар-дерматокосметолог просто зобов’язаний включати у список домашніх засобів по догляду за шкірою крем з SPF, якщо ти прагнеш мати гарну та здорову шкіру, без запалень та почервонінь.
Дерматологиня Дарія Тіщенко радить пам’ятати про здорову любов до сонячних ванн.
— Викреслюємо зі списку солярії, засмагання у найбільш активні години — з 10 до 16. У цей час рекомендується знаходитись в тіні та не забувати про захист.
По-друге, обираємо правильний захист, бажано — окремо для шкіри обличчя, і окремо для тіла.
Не рекомендовано наносити на шкіру тіла та обличчя один і той самий засіб, особливо за самопризначенням.
Не рекомендовано наносити на шкіру тіла та обличчя один і той самий засіб, особливо за самопризначенням.
Найчастіше, це різні бренди або засоби, в яких відрізняється індекс захисту. Але правильно підібрати крем, або емульсію, допоможе твій лікар-дерматокосметолог.
Загальні рекомендації можуть бути такими:
SPF захист для всіх типів шкіри має бути з показником захисту не менше й не більше, ніж 50.
До речі, усе, що вище показника 50, не гарантує захист на 100%. Це швидше маркетинговий хід, — зазначає Дарія Тіщенко.
До речі, усе, що вище показника 50, не гарантує захист на 100%. Це швидше маркетинговий хід, — зазначає Дарія Тіщенко.
Навіть якщо ти мало знаходишся на вулиці, варто наносити захист. Для тіла я рекомендую також SPF 50, але можна надати перевагу бюджетному варіанту засобу, — радить дерматологиня.
Також хочу наголосити, що SPF потрібно наносити за 20 — 30 хвилин до виходу на вулицю. Якщо наносити прямо під сонячними променями — він не захистить.
Обовʼязково нанось SPF на обличчя, шию, руки, верхню та нижню повіку. Цим ти також захистиш шкіру від передчасного старіння.
Дерматоонкологиня Світлана Дячук каже: неправильно вважати, що родимки треба окремо захищати від сонячних променів, адже в нашій шкірі є пігменті клітини, які розташовані по всій шкірі та реагують на ультрафіолет.
— Тож невірно говорити саме про захист родимок — ми захищаємо усю шкіру. Захист родимок залишається такий же, як і захист усієї шкіри тіла й обличчя: одяг, протисонцеві креми.
Кількість родимок на шкірі не має абсолютно ніякого значення! Найбільша помилка — заклеювання родимок: в цьому немає потреби.
Кількість родимок на шкірі не має абсолютно ніякого значення! Найбільша помилка — заклеювання родимок: в цьому немає потреби.
Багато хто знає, що родимки можуть “перероджуватися”. Дійсно, внаслідок тривалої дії ультрафіолету та сонячних опіків таке можливе.
Для якісного захисту можна вираховувати індекс ультрафіолету: якщо він низький — можна не використовувати захист у вигляді крему. Якщо індекс ультрафіолету підіймається вище п’яти, тоді варто подбати про захист. Це основні методи, які вбережуть шкіру від негативної дії ультрафіолету.
А ще дерматоонкологиня каже: тату та барвники, які наносяться на шкіру, ніяк не реагують на дію ультрафіолету. Їх, як і всю шкіру на тілі, варто просто покривати протисонцевим кремом, — пояснює Світлана Дячук.
До речі, про тату: після його набивання на шкірі важливо знати про правильний догляд. Раніше ми писали, що робити, аби тату швидко загоїлося: читай у матеріалі.
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