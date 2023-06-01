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Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Червня 2023, 10:00
Як доглядати за шкірою влітку
Фото: Pexels

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Геть міфи про пігментацію! Як правильно доглядати за шкірою влітку та чи треба ховати від сонця тату й родимки
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