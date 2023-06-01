Геть міфи про пігментацію! Як правильно доглядати за шкірою влітку та чи треба ховати від сонця тату й родимки

Літо в Україні цього року обіцяє бути помірним, однак догляд за шкірою в теплу пору повинен бути особливим. Адже сонце в літній сезон особливо впливає на нас, а без правильно підібраного SPF та інших засобів на вулицю виходити — зась!

Як доглядати за шкірою обличчя та тіла, ми розпитали в дерматологині Дарії Тіщенко та дерматоонкологині Світлани Дячук. Експертки закцентували на головному, а також розвіяли поширені міфи про ультрафіолет та його вплив на нас.

Догляд за шкірою влітку

Дерматологиня Дарія Тіщенко каже: в цю пору обов’язково варто звернути увагу на SPF, який й так має бути присутнім у щоденному догляді протягом усього року.

— Я досить часто розповідаю широкій аудиторії, що SPF-засіб — це не заміна крему.

Дарія Тіщенко нагадує про основні складові щоденного догляду за шкірою.

Очищення; Зволоження; Живлення; Захист — тобто використання SPF-засобу.

Отже, розберімось, яким має бути захист для тіла, а який для шкіри обличчя, що таке дійсно якісний SPF-крем і як взагалі повʼязано старіння шкіри з впливом сонця.

Як сонце впливає на шкіру

Не секрет, що надмірне перебування під прямими сонячними променями може шкодити нашому здоров’ю. А найперше — шкірі тіла та обличчя, де вона є найвразливішою.

Дерматоонкологиня Світлана Дячук пояснює: найнебезпечнішою дією на шкіру володіє ультрафіолет та його промені. Вони, проникаючи у шкіру, викликають пошкодження клітин та мутації.

— З часом такі порушення можуть провокувати рак шкіри. А ультрафіолет є одним із головних зовнішніх факторів, які впливають на розвиток раку шкіри, тож на це варто звертати увагу та берегтися, — зауважує дерматоонкологиня.

А ось захист від сонця — це не історія про збільшення чи появу пігментації, зморшок. Існує навіть міф, що перебуваючи під прямими променями, можна вилікувати акне й навіть підсушити висипання.

Ультрафіолетове випромінювання в першу чергу впливає на процес старіння шкіри! — наголошує дерматологиня Дарія Тіщенко.

Сонячне світло може бути прямим, коли світить сонце і непрямим — в туманні дні, а його вплив залежить від інтенсивності, фототипу шкіри, пори року, країни та часу перебування.

— Тож варто пам’ятати, що ультрафіолетова активність не залежить від температури повітря, хмарності, — каже дерматоонкологиня Світлана Дячук. — Ми можемо отримати сонячний опік навіть у хмарну погоду. Тож слідкувати за індексом ультрафіолету варто у прогнозі погоди.

Ось чому так важливо захищати нашу шкіру у всі пори року, а лікар-дерматокосметолог просто зобов’язаний включати у список домашніх засобів по догляду за шкірою крем з SPF, якщо ти прагнеш мати гарну та здорову шкіру, без запалень та почервонінь.

Дерматологиня Дарія Тіщенко радить пам’ятати про здорову любов до сонячних ванн.

— Викреслюємо зі списку солярії, засмагання у найбільш активні години — з 10 до 16. У цей час рекомендується знаходитись в тіні та не забувати про захист.

По-друге, обираємо правильний захист, бажано — окремо для шкіри обличчя, і окремо для тіла.

Не рекомендовано наносити на шкіру тіла та обличчя один і той самий засіб, особливо за самопризначенням.

Найчастіше, це різні бренди або засоби, в яких відрізняється індекс захисту. Але правильно підібрати крем, або емульсію, допоможе твій лікар-дерматокосметолог.

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Як доглядати за шкірою влітку

Загальні рекомендації можуть бути такими:

для жирної та комбінованої шкіри обличчя — можна використовувати SPF-пудру, крем або емульсію;

для нормальної та сухої шкіри — протисонцевий крем, який буде зволожувати її, регенерувати та захищати.

SPF захист для всіх типів шкіри має бути з показником захисту не менше й не більше, ніж 50.

До речі, усе, що вище показника 50, не гарантує захист на 100%. Це швидше маркетинговий хід, — зазначає Дарія Тіщенко.

Навіть якщо ти мало знаходишся на вулиці, варто наносити захист. Для тіла я рекомендую також SPF 50, але можна надати перевагу бюджетному варіанту засобу, — радить дерматологиня.

Також хочу наголосити, що SPF потрібно наносити за 20 — 30 хвилин до виходу на вулицю. Якщо наносити прямо під сонячними променями — він не захистить.

Обовʼязково нанось SPF на обличчя, шию, руки, верхню та нижню повіку. Цим ти також захистиш шкіру від передчасного старіння.

Як захищати родимки й тату влітку

Дерматоонкологиня Світлана Дячук каже: неправильно вважати, що родимки треба окремо захищати від сонячних променів, адже в нашій шкірі є пігменті клітини, які розташовані по всій шкірі та реагують на ультрафіолет.

— Тож невірно говорити саме про захист родимок — ми захищаємо усю шкіру. Захист родимок залишається такий же, як і захист усієї шкіри тіла й обличчя: одяг, протисонцеві креми.

Кількість родимок на шкірі не має абсолютно ніякого значення! Найбільша помилка — заклеювання родимок: в цьому немає потреби.

Багато хто знає, що родимки можуть “перероджуватися”. Дійсно, внаслідок тривалої дії ультрафіолету та сонячних опіків таке можливе.

Для якісного захисту можна вираховувати індекс ультрафіолету: якщо він низький — можна не використовувати захист у вигляді крему. Якщо індекс ультрафіолету підіймається вище п’яти, тоді варто подбати про захист. Це основні методи, які вбережуть шкіру від негативної дії ультрафіолету.

А ще дерматоонкологиня каже: тату та барвники, які наносяться на шкіру, ніяк не реагують на дію ультрафіолету. Їх, як і всю шкіру на тілі, варто просто покривати протисонцевим кремом, — пояснює Світлана Дячук.

До речі, про тату: після його набивання на шкірі важливо знати про правильний догляд. Раніше ми писали, що робити, аби тату швидко загоїлося: читай у матеріалі.

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