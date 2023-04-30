Похудеть и избавиться от целлюлита с помощью пленки? Обертывание в домашних условиях: виды и рецепты

Уже скоро нас ждет летняя жара, а значит, шорты, топы и другая открытая одежда. Чтобы привести себя в форму после зимы и Пасхальных праздников без изнурительных тренировок, можно воспользоваться методом обертывания.

Сегодня мы расскажем, что такое обертывание, каковы его виды и рецепты и как сделать процедуру в домашних условиях безопасно. А также ты узнаешь, когда и кому нельзя делать обертывания.

Обертывание: виды и влияние на тело

Обертывание тела — это уходовая процедура, которая борется с несовершенствами кожи, улучшает ее рельеф и избавляет от целлюлита.

Кроме эстетического эффекта, обертывание еще и выводит токсины и комплектно оздоровляет. Воздействие процедуры на тело различается в зависимости от ее вида. Так, существуют холодные и горячие обертывания.

Горячее обертывание расширяет сосуды, активизирует кровообращение и способствует очищению организма, выводя шлаки и токсины через открытые поры. Однако заметь, что это обертывание нельзя делать людям с плохим состоянием кровяных сосудов. Холодное или изотермическое обертывание тоже активно борется с целлюлитом и проблемными зонами, однако их, в отличие от горячего, можно применять и людям при варикозе, куперозе и других сосудистых патологиях.

Как обертывание влияет на тело

Благодаря внешнему воздействию активных веществ происходит расщепление токсинов, влияющих на качество и рельеф кожи: отшелушиваются ороговевшие клетки, запускаются процессы увлажнения и восстановления.

Также после обертывания ты можешь заметить следующие результаты:

Утрата лишней воды в организме

Горячее обертывание создает своеобразный парниковый эффект, где температура кожи повышается, раскрываются поры и начинается активное потоотделение. Так организм лишается лишней жидкости, а человек — нескольких лишних сантиметров в проблемной зоне.

Однако надо быть готовым (-ой), что эффект потери лишней воды не будет долговременным. На длительный результат все же оказывают влияние питание и физическая активность.

Но не торопись огорчаться, его можно поддерживать, делая курс процедуры. Повторяй обертывания через день в течение двух недель или каждые три-четыре дня в течение месяца.

Ускоренный обмен веществ

Холодные обертывания заставляют организм тратить дополнительные калории на обогрев, что ускоряет обмен веществ.

Подтянутая кожа

Обертывания содержат компоненты, активно питающие проблемные участки тела. После этого кожа становится более гладкой, упругой и радует ровностью цвета. Чтобы укрепить эффект, после процедуры следует слегка помассировать кожу руками или мочалкой.

Противопоказания и чувствительные зоны: когда не следует делать обертывание

Сначала разберемся, какие зоны следует обходить, когда делаешь процедуру. Рекомендовано не покрывать пленкой шею, плечи и грудь, ведь в этих зонах крайне нежная кожа, которую можно повредить влиянием обертывания.

Также для этой процедуры есть ряд противопоказаний:

Если на коже есть ранки или раздражение, следует подождать их заживление. Не используй обертывания, если имеешь аллергию на компоненты смеси. Перед процедурой сделай тест на сгибе локтя или запястье. Если в течение нескольких часов не будет никакой реакции, смело делай обертывания. Не рекомендуется делать обертывания во время беременности и лактации. При варикозе, гипертонии, болезнях сердца и почек рекомендуют делать холодное обертывание, горячее запрещено. Но все же таким людям перед процедурой следует посоветоваться с врачом. Не делай процедуру при воспалительных заболеваниях, простуде и в первые дни менструального цикла. Температура тела в такие моменты уже повышена, так что дополнительный нагрев может перегрузить организм.

Как делать обертывание в домашних условиях: техника

Если у тебя нет никаких противопоказаний и уже не терпится избавиться от нескольких лишних сантиметров на талии, читай пошаговую инструкцию, как правильно делать обертывания.

Перед процедурой очисть и разогрей кожу горячим душем и скрабом, чтобы удалить отмершие клетки. Кстати, скраб можно сделать самостоятельно, несколько хороших рецептов можешь подсмотреть здесь. Нанеси на кожу смесь для обертывания и обмотай эти участки обычной пищевой пленкой. Обернись полотенцем и залезь под теплое одеяло на 30-90 минут, в зависимости от состава смеси. Кожу может слегка пощипывать и печь — не волнуйся, это норма. Когда выйдет время, аккуратно размотай пленку и прими теплый душ. Чтобы усилить антицеллюлитный эффект, сделай себе легкий массаж жесткой щеткой или воспользуйся специальным кремом.

Во время обертывания ни в коем случае нельзя заниматься физическими упражнениями — это может спровоцировать тепловой удар.

Если ты чувствуешь слабость, головокружение или сильное сердцебиение — немедленно прекрати процедуру.

Сделай сам(-а): рецепты действенных обертываний

Ценники на обертывание от косметических клиник или производителей косметики не всегда радуют кошелек. Но не обязательно платить за бренд, чтобы получить хороший эффект.

Действенная процедура именно благодаря своим ингредиентам, которые, между прочим, есть в широком употреблении. Лови, несколько лучших рецептов холодного и горячего обертывания.

Холодное обертывание

Уксусное. Разведи столовый или яблочный уксус водой в пропорции 1:3. Смочи в растворе марлевые бинты или вафельные полотенца и обмотай ими тело. Зафиксируй их пленкой и держи 1,5–2 часа.

Это обертывание активно выводит жидкость из организма, поэтому не забудь подготовить бутылку с водой — захочется пить.

Глиняное. Размешай глиняный порошок с водой до консистенции пасты, нанеси на тело и зафиксируй пленкой. Держи 30-60 минут, а затем смой теплой водой.

Видов глины существует много, можно выбрать любую. Чтобы увлажнить и повысить упругость кожи, подойдет голубая, черная или розовая глина.

Мятное. В шесть столовых ложек зеленой глины добавь две-пять капель масла перечной мяты. Мята сильно охлаждает, поэтому наносить смесь можно на ягодицы и бедра, а вот чувствительный участок живота желательно избегать. Оставь обертывание на 30-60 минут, а затем смой водой.

Горячие обертывания

Горчично-медовое. Две ст. л горчицы соедини с двумя — тремя ст. л меда. Размешай смесь, тонким слоем нанеси на кожу и зафиксируй все пленкой. Это обертывание ощутимо греет тело, поэтому его не следует держать дольше 30 минут.

Две ст. л горчицы соедини с двумя — тремя ст. л меда. Размешай смесь, тонким слоем нанеси на кожу и зафиксируй все пленкой. Это обертывание ощутимо греет тело, поэтому его не следует держать дольше 30 минут. Медово-солевое. Три ст. л меда смешай с двумя ч. л мелкой соли. Нанеси смесь на 50-70 минут. Не забудь обернуться пленкой и одеялом. Потоотделение во время этого обертывания обещает быть максимальным.

Три ст. л меда смешай с двумя ч. л мелкой соли. Нанеси смесь на 50-70 минут. Не забудь обернуться пленкой и одеялом. Потоотделение во время этого обертывания обещает быть максимальным. Перцово-коричное. Соедините три ст. л молотого черного перца, три ст. л молотой корицы и шесть ст. л растительного масла. Тщательно перемешай, нанеси плотным слоем на проблемные участки и обернись пленкой. Держи смесь на теле до 60 минут под одеялом.

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