Похудеть и избавиться от целлюлита с помощью пленки? Обертывание в домашних условиях: виды и рецепты

Уже скоро нас ждет летняя жара, а значит, шорты, топы и другая открытая одежда. Чтобы привести себя в форму после зимы и Пасхальных праздников без изнурительных тренировок, можно воспользоваться методом обертывания.
Сегодня мы расскажем, что такое обертывание, каковы его виды и рецепты и как сделать процедуру в домашних условиях безопасно. А также ты узнаешь, когда и кому нельзя делать обертывания.
Обертывание тела — это уходовая процедура, которая борется с несовершенствами кожи, улучшает ее рельеф и избавляет от целлюлита.
Кроме эстетического эффекта, обертывание еще и выводит токсины и комплектно оздоровляет. Воздействие процедуры на тело различается в зависимости от ее вида. Так, существуют холодные и горячие обертывания.
Благодаря внешнему воздействию активных веществ происходит расщепление токсинов, влияющих на качество и рельеф кожи: отшелушиваются ороговевшие клетки, запускаются процессы увлажнения и восстановления.
Также после обертывания ты можешь заметить следующие результаты:
Горячее обертывание создает своеобразный парниковый эффект, где температура кожи повышается, раскрываются поры и начинается активное потоотделение. Так организм лишается лишней жидкости, а человек — нескольких лишних сантиметров в проблемной зоне.
Однако надо быть готовым (-ой), что эффект потери лишней воды не будет долговременным. На длительный результат все же оказывают влияние питание и физическая активность.
Однако надо быть готовым (-ой), что эффект потери лишней воды не будет долговременным. На длительный результат все же оказывают влияние питание и физическая активность.
Но не торопись огорчаться, его можно поддерживать, делая курс процедуры. Повторяй обертывания через день в течение двух недель или каждые три-четыре дня в течение месяца.
Холодные обертывания заставляют организм тратить дополнительные калории на обогрев, что ускоряет обмен веществ.
Обертывания содержат компоненты, активно питающие проблемные участки тела. После этого кожа становится более гладкой, упругой и радует ровностью цвета. Чтобы укрепить эффект, после процедуры следует слегка помассировать кожу руками или мочалкой.
Сначала разберемся, какие зоны следует обходить, когда делаешь процедуру. Рекомендовано не покрывать пленкой шею, плечи и грудь, ведь в этих зонах крайне нежная кожа, которую можно повредить влиянием обертывания.
Также для этой процедуры есть ряд противопоказаний:
Если у тебя нет никаких противопоказаний и уже не терпится избавиться от нескольких лишних сантиметров на талии, читай пошаговую инструкцию, как правильно делать обертывания.
Во время обертывания ни в коем случае нельзя заниматься физическими упражнениями — это может спровоцировать тепловой удар.
Если ты чувствуешь слабость, головокружение или сильное сердцебиение — немедленно прекрати процедуру.
Если ты чувствуешь слабость, головокружение или сильное сердцебиение — немедленно прекрати процедуру.
Ценники на обертывание от косметических клиник или производителей косметики не всегда радуют кошелек. Но не обязательно платить за бренд, чтобы получить хороший эффект.
Действенная процедура именно благодаря своим ингредиентам, которые, между прочим, есть в широком употреблении. Лови, несколько лучших рецептов холодного и горячего обертывания.
Это обертывание активно выводит жидкость из организма, поэтому не забудь подготовить бутылку с водой — захочется пить.
Видов глины существует много, можно выбрать любую. Чтобы увлажнить и повысить упругость кожи, подойдет голубая, черная или розовая глина.
Если ты серьезно намерен (-а) сбросить лишнее до лета, то результаты можно получить даже за неделю тренировок. Мы подготовили для тебя комплекс упражнений от Аниты Луценко.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.