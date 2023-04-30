Схуднути й позбутися целюліту за допомогою плівки? Обгортування в домашніх умовах: види та рецепти

Вже скоро на нас чекає літо й спека, а отже, шорти, топи й інший відкритий одяг. Щоб привести себе у форму після зими та Великодніх свят без виснажливих тренувань, можна скористатися методом обгортання.
Сьогодні ми розповімо, що таке обгортання, які є його види та рецепти і як зробити процедуру в домашніх умовах безпечно. А також ти дізнаєшся, коли й кому не можна робити обгортування.
Обгортування тіла — це доглядова процедура, яка бореться з недосконалостями шкіри, поліпшує її рельєф та позбавляє від целюліту.
Крім естетичного ефекту, обгортання ще й виводить токсини та комплектно оздоровлює. Вплив процедури на тіло різниться залежно від її виду. Так, існують холодні та гарячі обгортання.
Завдяки зовнішньому впливу активних речовин, відбувається розщеплення токсинів, що впливають на якість і рельєф шкіри: відлущуються ороговілі клітини, запускаються процеси зволоження і відновлення.
Також після обгортання ти можеш помітити такі результати:
Гаряче обгортання створює своєрідний парниковий ефект, де температура шкіри підвищується, розкриваються пори та починається активне потовиділення. Так організм позбавляється зайвої рідини, а людина — кількох зайвих сантиметрів у проблемній зоні.
Однак треба бути готовим (-ою), що ефект втрати зайвої води не буде довготривалим. На тривалий результат все ж таки впливають харчування та фізична активність.
Однак треба бути готовим (-ою), що ефект втрати зайвої води не буде довготривалим. На тривалий результат все ж таки впливають харчування та фізична активність.
Та не поспішай засмучуватися, його можна підтримувати, роблячи курс процедури. Повторюй обгортування через день протягом двох тижнів або кожні три-чотири дні протягом місяця.
Холодні обгортання змушують організм витрачати додаткові калорії на обігрів, що прискорює обмін речовин.
Обгортування містять компоненти, які активно живлять проблемні ділянки тіла. Після цього шкіра стає більш гладкою, пружною та тішить рівністю кольору. Щоб закріпити ефект, після процедури слід злегка помасажувати шкіру руками або мочалкою.
Спершу розберімося, які зони слід оминати, коли робиш процедуру. Так, рекомендовано не вкривати плівкою шию, плечі та груди, адже в цих зонах вкрай ніжна шкіра, яку можна пошкодити впливом обгортування.
Також для цієї процедури є ряд протипоказань:
Якщо в тебе немає жодних протипоказань і вже не терпиться позбутися кількох зайвих сантиметрів на талії, читай покрокову інструкцію, як правильно робити обгортування.
Під час обгортання в жодному разі не можна займатися фізичними вправами — це може спровокувати тепловий удар. Якщо ти відчуваєш слабкість, запаморочення чи сильне серцебиття — негайно припини процедуру.
Цінники на обгортування від косметичних клінік чи виробників косметики не завжди тішать гаманець. Та не обов’язково багато платити за бренд, щоб отримати хороший ефект.
Дієва процедура, саме завдяки своїм інгредієнтам, які, між іншим, є в широкому вжитку. Лови, кілька найкращих рецептів холодного й гарячого обгортування.
Це обгортання активно виводить рідину з організму, тому не забудь підготувати пляшку з водою — захочеться пити.
Видів глини існує багато, можна обрати будь-яку. Щоб зволожити та підвищити пружність шкіри підійде блакитна, чорна або рожева глина.
Якщо ж ти таки серйозно маєш намір скинути зайве до літа, то результати можна отримати навіть за тиждень тренувань. Ми підгортували для тебе комплекс вправ від Аніти Луценко.
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