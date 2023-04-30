Здоров'я та краса

Схуднути й позбутися целюліту за допомогою плівки? Обгортування в домашніх умовах: види та рецепти

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Квітня 2023, 12:00
обгортування шкіри
Фото: Pexels

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