Схуднути й позбутися целюліту за допомогою плівки? Обгортування в домашніх умовах: види та рецепти

Вже скоро на нас чекає літо й спека, а отже, шорти, топи й інший відкритий одяг. Щоб привести себе у форму після зими та Великодніх свят без виснажливих тренувань, можна скористатися методом обгортання.

Сьогодні ми розповімо, що таке обгортання, які є його види та рецепти і як зробити процедуру в домашніх умовах безпечно. А також ти дізнаєшся, коли й кому не можна робити обгортування.

Обгортування: види та вплив на тіло

Обгортування тіла — це доглядова процедура, яка бореться з недосконалостями шкіри, поліпшує її рельєф та позбавляє від целюліту.

Крім естетичного ефекту, обгортання ще й виводить токсини та комплектно оздоровлює. Вплив процедури на тіло різниться залежно від її виду. Так, існують холодні та гарячі обгортання.

Гаряче обгортання розширює судини, активізує кровообіг та сприяє очищенню організму, виводячи шлаки й токсини через відкриті пори. Однак зауваж, що це обгортання не можна робити людям з поганим станом кровоносних судин. Холодне чи ізотермічне обгортання теж активно бореться з целюлітом та проблемними зонами, однак їх, на відмінну від гарячого, можна застосовувати й людям при варикозі, куперозі та інших судинних патологіях.

Як обгортування впливає на тіло

Завдяки зовнішньому впливу активних речовин, відбувається розщеплення токсинів, що впливають на якість і рельєф шкіри: відлущуються ороговілі клітини, запускаються процеси зволоження і відновлення.

Також після обгортання ти можеш помітити такі результати:

Втрата зайвої води в організмі

Гаряче обгортання створює своєрідний парниковий ефект, де температура шкіри підвищується, розкриваються пори та починається активне потовиділення. Так організм позбавляється зайвої рідини, а людина — кількох зайвих сантиметрів у проблемній зоні.

Однак треба бути готовим (-ою), що ефект втрати зайвої води не буде довготривалим. На тривалий результат все ж таки впливають харчування та фізична активність.

Та не поспішай засмучуватися, його можна підтримувати, роблячи курс процедури. Повторюй обгортування через день протягом двох тижнів або кожні три-чотири дні протягом місяця.

Прискорений обмін речовин

Холодні обгортання змушують організм витрачати додаткові калорії на обігрів, що прискорює обмін речовин.

Підтягнена шкіра

Обгортування містять компоненти, які активно живлять проблемні ділянки тіла. Після цього шкіра стає більш гладкою, пружною та тішить рівністю кольору. Щоб закріпити ефект, після процедури слід злегка помасажувати шкіру руками або мочалкою.

Протипоказання та чутливі зони: кому, коли й де не слід робити обгортування

Спершу розберімося, які зони слід оминати, коли робиш процедуру. Так, рекомендовано не вкривати плівкою шию, плечі та груди, адже в цих зонах вкрай ніжна шкіра, яку можна пошкодити впливом обгортування.

Також для цієї процедури є ряд протипоказань:

Якщо на шкірі є ранки чи роздратування, слід зачекати їхнього загоєння. Не використовуй обгортування, якщо маєш алергію на компоненти суміші. Перед процедурою зроби тест на згині ліктя чи зап’ястку. Якщо протягом кількох годин не буде ніякої реакції, сміливо роби обгортання. Не рекомендовано робити обгортання під час вагітності та лактації. При варикозі, гіпертонії, хворобах серця та нирок рекомендують робити холодне обгортування, гаряче — заборонено. Та все ж, таким людям перед процедурою слід порадитися з лікарем. При запальних захворюваннях, застуді та в перші дні менструального циклу. Річ у тім, що температура тіла в такі моменти вже підвищена, тож додаткове нагрівання може перевантажити організм.

Як робити обгортування в домашніх умовах: техніка

Якщо в тебе немає жодних протипоказань і вже не терпиться позбутися кількох зайвих сантиметрів на талії, читай покрокову інструкцію, як правильно робити обгортування.

Перед процедурою очистить та розігрій шкіру гарячим душем і скрабом, щоб видалити відмерлі клітини та. Між іншим, скраб можна зробити самостійно, кілька хороших рецептів можеш підглянути тут. Нанеси на шкіру суміш для обгортання та обмотай ці ділянки звичайною харчовою плівкою. Обернися рушником і залізь під теплу ковдру на 30-90 хвилин, залежно від складу суміші. Шкіру може злегка пощипувати та пекти — не хвилюйся, це норма. Коли вийде час, акуратно розмотай плівку і прийми теплий душ. Щоб посилити антицелюлітний ефект, зроби собі легкий масаж твердою щіткою або скористайся спеціальним кремом. Під час обгортання в жодному разі не можна займатися фізичними вправами — це може спровокувати тепловий удар. Якщо ти відчуваєш слабкість, запаморочення чи сильне серцебиття — негайно припини процедуру.

Зроби сам(-а): рецепти дієвих обгортань

Цінники на обгортування від косметичних клінік чи виробників косметики не завжди тішать гаманець. Та не обов’язково багато платити за бренд, щоб отримати хороший ефект.

Дієва процедура, саме завдяки своїм інгредієнтам, які, між іншим, є в широкому вжитку. Лови, кілька найкращих рецептів холодного й гарячого обгортування.

Холодне обгортування

Оцтове. Розведи столовий або яблучний оцет водою у пропорції 1:3. Змочи у розчині марлеві бинти або вафельні рушники та обмотай ними тіло. Звершу зафіксуй їх плівкою т тримай 1,5–2 години.

Це обгортання активно виводить рідину з організму, тому не забудь підготувати пляшку з водою — захочеться пити.

Глиняне. Розмішай глиняний порошок із водою до консистенції пасти, нанести на тіло та зафіксуй плівкою. Тримай 30–60 хвилин, а потім змий теплою водою.

Видів глини існує багато, можна обрати будь-яку. Щоб зволожити та підвищити пружність шкіри підійде блакитна, чорна або рожева глина.

М’ятне. У шість столових ложок зеленої глини додай дві — п’ять крапель олії перцевої м’яти. М’ята сильно охолоджує, тому наносити суміш можна на сідниці та стегна, а от чутливу ділянку живота бажано уникати. Залиш обгортання на 30-60 хвилин, а потім змий водою.

Гарячі обгортування

Гірчично-медове . Дві ст. л гірчиці з’єднай з двома — трьома ст. л меду. Розмішай суміш, тонким шаром нанеси на шкіру та зафіксуй все плівкою. Це обгортання відчутно гріє тіло, тож його не варто тримати довше 30 хвилин.

. Дві ст. л гірчиці з’єднай з двома — трьома ст. л меду. Розмішай суміш, тонким шаром нанеси на шкіру та зафіксуй все плівкою. Це обгортання відчутно гріє тіло, тож його не варто тримати довше 30 хвилин. Медово-сольове. Три ст. л меду змішай з двома ч. л дрібної солі. Нанеси суміш на 50-70 хвилин. Не забудь обгорнутися плівкою та ковдрою. Потовиділення під час цього обгортування обіцяє бути максимальним.

Три ст. л меду змішай з двома ч. л дрібної солі. Нанеси суміш на 50-70 хвилин. Не забудь обгорнутися плівкою та ковдрою. Потовиділення під час цього обгортування обіцяє бути максимальним. Перцево-коричне. З’єднайте три ст. л меленого чорного перцю, три ст. л меленої кориці та шість ст. л олії. Ретельно перемішай та нанеси щільним шаром на проблемні ділянки та обгорнися плівкою. Тримай суміш на тілі до 60 хвилин під ковдрою.

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