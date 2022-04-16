Твої м’язи потребують розігріву: комплекс вправ від зіркової тренерки Марини Боржемської

Попри те, що на вулиці вже весна, в підземних бомбосховищах та укриттях усе ще холодно. Сидячи там люди ризикують змерзнути та захворіти.
Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася комплексом вправ, щоб зігріти м’язи під час довгого сидіння на одному місці.
Це не просто комплекс. Ці вправи для того, щоб зігріти м’язи. Ми сидимо у холодних приміщеннях, квартирах, підвалах, метро… Переохолодження може спіткати будь-кого, — написала фітнес-тренерка у Instagram.
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Це не просто комплекс. Ці вправи для того, щоб зігріти м’язи. Ми сидимо у холодних приміщеннях, квартирах, підвалах, метро… Переохолодження може спіткати будь-кого, — написала фітнес-тренерка у Instagram.
Тож знайди килимок чи каремат та повторюй!
Кожну вправу комплексу виконуємо декілька разів.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боржемська Марина (@uzelkova.marina)
Допис, поширений Боржемська Марина (@uzelkova.marina)
Найкращий помічник у природному відновленні та детоксикації організму — лімфа. Через сидячий спосіб життя, неправильне харчування, шкідливі звички й тісний одяг вона не може самостійно текти тілом. Тому треба їй допомагати. Читай прості вправи для запуску лімфи та чому це треба кожному.