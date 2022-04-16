Здоров'я та краса

Твої м’язи потребують розігріву: комплекс вправ від зіркової тренерки Марини Боржемської

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Квітня 2022, 20:30
Вправи на розігрів м'язів від Марини Боржемської
Фото: Instagram

Більше новин
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Як отримати виплати від держави переселнцям
Заявки на щомісячні виплати для ВПО продовжено — хто отримає та як це оформити в Дії
Поради Андре Тана як відірватися від новин
Захоплені вихором новин: поради Андре Тана, як відволіктися від воєнних подій
село Андріївка
Знищене на 50%! Як виглядає село Андріївка на Київщині зараз після навали окупантів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дмитро Кеда
Забив вирішальний гол: під час матчу Шахтаря в Польщі на поле вийшов підліток, який пережив бомбардування Маріуполя
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
176 іграшок створили сектор янголів. Як Шахтар вийшов на дружній матч у Греції
Фізичні вправи для заняття вдома
Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської
Андрій Шевченко: інтерв'ю про участь у мітингах та допомогу Британії
Україна в жодному разі не повинна програти. Андрій Шевченко про участь у мітингах та підтримку Британії

Відео
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу

Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
0:01:42
село Андріївка
Знищене на 50%! Як виглядає село Андріївка на Київщині зараз після навали окупантів
Заборона відвідування лісів в Україні 2022 - чому та які штрафи
Цьогоріч без барбекю: чому українцям заборонено ходити у ліси та що чекає на порушників закону
Перейменування станцій метро Києва
Обери свою назву: українцям пропонують долучитись до перейменування станцій метро Києва
0:01:47
Кирило Галушко про відміннсть у ментальності українців та росіян
Не брати! Історик розповів, у чому насправді відмінність між українцями та росіянами
0:00:42
Харків знову обстріляли
Знову по мирних: новий удар російських окупантів по Харкову
Зеленський про втрати серед українських військових
Полонені, поранені та втрачені назавжди герої: Зеленський озвучив втрати серед українських бійців
Дерусифікація українських міст
Ми усі розбіжимося по дерусифікованих містах: як українці почали позбуватись російських назв
0:03:32
Волонтерство у Дніпрі - пекарня готує випічку для поранених українських військових
Хліб та смаколики для поранених бійців: як пекарня у Дніпрі допомагає ЗСУ
0:07:07
Пожежа на Миколаївщині
Вибухи у Києві, Львові, Миколаєві — нові ракетні удари по містах України
Більше відео
Поради Андре Тана як відірватися від новин
Читати далі
Захоплені вихором новин: поради Андре Тана, як відволіктися від воєнних подій
П'єр Рішар
Читати далі
Немає нічого, що могло б виправдати вбивства: П’єр Рішар засудив війну Росії проти України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь