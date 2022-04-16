Твої м’язи потребують розігріву: комплекс вправ від зіркової тренерки Марини Боржемської

Попри те, що на вулиці вже весна, в підземних бомбосховищах та укриттях усе ще холодно. Сидячи там люди ризикують змерзнути та захворіти.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася комплексом вправ, щоб зігріти м’язи під час довгого сидіння на одному місці.

Це не просто комплекс. Ці вправи для того, щоб зігріти м’язи. Ми сидимо у холодних приміщеннях, квартирах, підвалах, метро… Переохолодження може спіткати будь-кого, — написала фітнес-тренерка у Instagram. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тож знайди килимок чи каремат та повторюй!

Розминка шийного відділу

Сідаємо у позу лотоса, охоплюємо руками стопи та робимо нахили головою вправо та вліво. Потім те саме вперед-назад. Прокручуємо голову півколом по черзі в обидві сторони, тим самим розігріваючи шийний відділ. Повертаємо голову вправо-вліво. Витягуємо підборіддя вперед-назад. Потім робимо цю ж вправу, проте вліво та вправо.

Кожну вправу комплексу виконуємо декілька разів.

Розігрів плечей

Піднімаємо плечі вверх, потім опускаємо вниз.

Робимо кругові рухи плечима назад та вперед.

Витягуємо руки перед собою і відводимо їх у сторони назад.

Витягуємо руки над головою та робимо махи. Коли опускаємо руки вниз, то згинаємо їх у ліктях.

Витягуємо руки вперед, згинаємо їх у ліктях та прокручуємо вперед та назад.

Прокручуємо зап’ястя у різні сторони.

Добренько розтираємо долоні, знову витягуємо руки вперед та виконуємо вправу “ножиці”.

Складаємо руки перед собою, долоня до долоні, а потім витягуємо їх вперед-назад, неначе готуємося пригнути у воду.

Вправи на м’язи корпусу

Згинаємо руки у ліктях перед собою, притискаємо їх до грудей та робимо нахили тулуба вправо-вліво. Обертаємо тулуб вліво-вправо, тримаючися за коліна. Робимо нахили тулуба вліво-вправо, щоразу накриваючи голову однією рукою.

Вправи на ноги

Витягуємо ноги вперед та прокручуємо стопу спочатку однієї ноги, а потім — іншої. Виконуємо прокручування в обидві сторони.

Підтягуємо до себе та масажуємо пальці та стопи кожної ноги по черзі.

Знову витягуємо ноги вперед та по черзі не високо піднімаємо й опускаємо кожну ногу.

Відводимо спочатку одну ногу в сторону, потім — іншу. Не забуваємо про дихання під час виконання вправ.

Розтяжка

Сідаємо у позу лотоса, нахиляємося до ніг та намагаємося якнайдалі дотягнутися вперед. У нижній точці потрібно трошки затриматися та відчути, як розтягуються м’язи.

Округляємо спину, руки при цьому витягуючи вгору, потім повертаємося у вихідне положення з витягненими руками вперед.

Найкращий помічник у природному відновленні та детоксикації організму — лімфа. Через сидячий спосіб життя, неправильне харчування, шкідливі звички й тісний одяг вона не може самостійно текти тілом. Тому треба їй допомагати. Читай прості вправи для запуску лімфи та чому це треба кожному.