Варто… чи ні? Місячний календар на вересень 2022: вдалі дати для тебе

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Вересня 2022, 07:30
Місячний календар вдалих дат на вересень 2022
Фото: Unsplash

Більше новин
binance
Понад мільйон доларів для переселенців! Як криптобіржа Binance підтримує українців
Абетка безпеки: посібник з правилами для дітей від МВС
Абетка безпеки: завантажуй посібник від різних видів загроз для своєї дитини
Зачіски в школу для дівчат
Аби зберегти нерви й час: тримай гарні зачіски в школу на кожен день
Як українцям отримати медичну допомогу в Європі
Медична допомога за кордоном — як викликати швидку та які особливості медицини в Європі
Дивитись більше

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 вересня

Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 2 вересня
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: зізнається у мародерстві
Окупант зізнається у грабежі українських домівок: перехоплені розмови російських військових
0:03:46
Історія Наталії Чіповської про евакуацію та фільтрацію
Пережила вибухи, окупацію та фільтрацію! Історія українки, яка цілий місяць їхала з Бердянська до Запоріжжя
0:02:37
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС - перша офіційна заява
Ми зібрали багато важливої інформації — місія МАГАТЕ нарешті дісталась ЗАЕС: перші висновки
0:38:35
Олексій Данілов
Багато невідомого та секретного скоро стане явним: секретар РНБО Данілов про депутатів та звільненням азовців
0:02:33
зима 2022-2023
Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023
ГУР звернулося до мешканців Криму за допомогою
Оксамитовий сезон наближається! Українські розвідники звернулися до мешканців Криму
0:02:58
Переселенці-фермери
Переселенці-фермери. Як батько і син з Донбасу почали нове життя на Одещині
0:00:00
Володимир Зеленський – привітання з першим вересня
Знання стало нашою зброєю — подружжя Зеленських привітало дітей з початком навчального року
0:00:35
Обстріли Енергодару - в місті чутно вибухи
Вибухи в Енергодарі спозаранку! Росіяни обстрілюють місто з мінометів та авіації — є загиблі
Більше відео
Як українцям отримати медичну допомогу в Європі
Читати далі
Медична допомога за кордоном — як викликати швидку та які особливості медицини в Європі
Як швидко та безпечно набрати вагу: поради дієтолога
Читати далі
Чи правильно просто більше їсти? Розповідаємо, як безпечно набрати вагу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь