Варто… чи ні? Місячний календар на вересень 2022: вдалі дати для тебе

Вважаєш, що фаза Місяця не стане на заваді твоїм планам? Насправді від фаз Місяця залежить наше самопочуття, тому деякі дні можуть бути несприятливими для твого організму.

Краще перестрахуватися та поглянути на місячний календар на вересень 2022, аби знайти найвдаліші дати для втілення всіх своїх планів. Читай місячний календар вдалих дат у вересні у 2022 році.

Місячний календар вдалих днів на вересень 2022

Вдалі дні у вересні: 3, 6, 7, 13-18, 20, 21, 24, 28 і 29 числа.

Зараз також дивляться

Невдалі дні у вересні: 4, 5, 11, 14, 15, 22, 25, 28-30 числа.

Вдалі дні у вересні — детально

Місячний календар на 1-3 вересня

Цифра 1 у нумерології означає початок чогось нового, а цифра 3 в нумерології означає творчість та пригоди, тож цього дня ти можеш з легкістю зайнятися тим, про що давно мрієш.

До того ж з 1 по 9 вересня Місяць буде зростати, що позитивно відіб’ється на твоїх фінансових справах.

Місячний календар на 6-7 вересня

6 та 7 вересня ви можете присвятити відпочинку, подорожам та проведенню спільного часу з близькими та коханими людьми.

Днями не бійся змін: давні фантазії щодо зовнішності чудово втіляться у реальність.

Місячний календар на 10 вересня

Це буде сприятливий день для будь-яких починань.

Місячний календар на 13 вересня

13 вересня стане святковим та радісним днем, початком безлічі нових приємних справ. Це найкращий час для святкового столу із фруктами, особливо з виноградом.

Але у цей день не варто вживати алкоголь і не можна переїдати. Також краще утриматися від різких змін у зовнішності.

Місячний календар на 17 вересня

У цей період краще присвятити себе сім’ї, висадці квітів чи поїздкам для відпочинку.

Не навантажуй себе і рідних тяжкою роботою у ці дні: тяжка праця може нести погане самопочуття 17 вересня.

Місячний календар на 18-19 вересня

Ці два дні краще виділити для повного чек-апу організму: прислухайся, що саме тебе турбує. Також варто піти до лікаря для обстеження давніх проблем та хронічних захворювань.

Місячний календар на 21 вересня

Цього дня у тебе не буде виходити жодна творча справа, а відпочинок буде неякісним. Краще цей день повністю присвятити фізичним навантаженням, врегулюванням питань в особистих стосунках.

Також це буде сприятливий день для пошуку нової роботи.

Місячний календар на 24 вересня

Цього дня варто приймати важливі рішення та підписувати контракти, а ще — розв’язувати всі питання в бізнесі.

Хорошим днем 24 вересня є для вартісних покупок: квартири або автомобіля.

Місячний календар на 27 вересня

Цього дня будуть гарно складатися стосунки із колегами по роботі, в колективі не виникатиме суперечок. Також це сприятливий день для давно омріяних покупок.

Невдалі дні у вересні 2022

Вересень буде багатий на несприятливі дні – їх буде кілька.

4-5 вересня будуть складними днями у спілкуванні з іншими людьми. Не виключено, що можуть зруйнуватися ілюзії щодо оточення.

11 вересня краще залишатися вдома та не робити жодних справ. Особливо негативно цей день може вплинути на бізнес та самопочуття людини. Також не варто робити багато справ 14 та 15 вересня, бо можуть виникнути несподівані проблеми.

22 вересня буде складним та критичним днем. Постарайся утриматися від будь-якої активної діяльності у всіх сферах.

Також варто бути шанобливими до свого здоров’я 25 вересня. З цього дня і до 30 вересня буде активна фаза Місяця, що послаблює.

Люди вже давно помітили, що фази місячного циклу впливають на стан нашого волосся. Календар стрижок на вересень 2022 року підкаже тобі, коли найкращий час для змін зовнішності.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!