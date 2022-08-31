Обирай правильні дати для вдалої зміни образу: місячний календар стрижок на вересень

Довга коса — дівоча краса. Цю приказку, напевно, казали усі мами своїм донечкам у дитинстві, коли робили зачіски. Тож деякі дівчата роками відрощують довжину.
Щоб волосся краще росло, треба регулярно підстригати посічені кінчики. Проте робити це краще у конкретні дати, щоб воно швидше відростало та виглядало доглянутим. Тож ми розкажемо тобі про сприятливі дати для стрижки у вересні.
Зазвичай, ці дати спираються на фазу Місяця, адже це неабияк впливає на стан організму та волосся зокрема. При повному Місяці волосся росте швидко, стає густим, довгим і пишним. Якщо підстригти волоссяв цей час, матимеш високі шанси стимулювати його силу, ріст і міцність коренів.
Тіло й волосся у цей період краще поглинають те, що їм надають. Тому це ідеальний час для використання масок та живильних процедур.
Сприятливі дні для стрижки:
1-3, 5-6, 7-8,14-15, 16-17, 21-22, 23-24 вересня.
Несприятливі дні для стрижки:
4, 9-10, 11-13, 18, 20, 25, 28, 30 вересня.
Фаза Місяця впливає на наше самопочуття, тож раніше ми розповідали про календар магнітних бур на вересень, щоб ти міг (могла) підготуватися до несприятливих днів.
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