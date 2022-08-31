Выбирай правильные даты для удачной смены образа: лунный календарь стрижек на сентябрь

Длинная коса — девичья краса. Эту поговорку наверняка говорили все мамы своим дочерям в детстве, когда делали прически. Некоторые девушки годами отращивают длину.

Чтобы волосы лучше росли, нужно регулярно подстригать секущиеся кончики. Однако делать это лучше в конкретные даты, чтобы они быстрее отрастали. Мы расскажем тебе о благоприятных датах для стрижки в сентябре.

Обычно эти даты опираются на фазу Луны, ведь это оказывает большое влияние на состояние организма и волос в частности. При полной Луне волосы растут быстро, становятся густыми, длинными и пышными. Если подстричь волосы в это время, у тебя будут высокие шансы стимулировать их силу, рост и прочность корней.

Тело и волосы в этот период лучше поглощают то, что им дают. Поэтому это идеальное время для использования масок и питательных процедур.

Календарь стрижек на сентябрь 2022

Благоприятные дни для стрижки:

1-3, 5-6, 7-8,14-15, 16-17, 21-22, 23-24 сентября.

Неблагоприятные дни для стрижки:

4, 9-10, 11-13, 18, 20, 25, 28, 30 сентября.

Фазы Луны в сентябре

Растущая Луна — 1-9 сентября;

Полная Луна — 10 сентября;

Убывающая Луна — с 11 по 25 сентября;

Новая Луна — 26 сентября;

Растущая Луна — с 27 по 30 сентября.

Фаза Луны влияет на наше самочувствие, так что раньше мы рассказывали о календаре магнитных бурь на сентябрь, чтобы ты мог (могла) подготовиться к неблагоприятным дням.

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