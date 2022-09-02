Стоит… или нет? Лунный календарь на сентябрь 2022: удачные даты для тебя

Считаешь, что фаза Луны не помешает твоим планам? На самом деле от фаз Луны зависит наше самочувствие, поэтому некоторые дни могут оказаться неблагоприятными для твоего организма.

Лучше перестраховаться и посмотреть на лунный календарь на сентябрь 2022 года, чтобы найти самые удачные даты для воплощения всех своих планов. Читай лунный календарь удачных дат в сентябре 2022 года.

Лунный календарь удачных дней на сентябрь 2022

Удачные дни в сентябре: 1-3, 6, 7, 10, 13, 17-18, 21, 24, 27 числа.

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Неудачные дни в сентябре: 4, 5, 11, 14, 15, 22, 25, 28-30 числа.

Удачные дни в сентябре — подробно

Лунный календарь на 1-3 сентября

Цифра 1 в нумерологии означает начало чего-то нового, в 3 в нумерологии означает творчество и приключения, так что в эти дни ты можешь с легкостью заняться тем, о чем давно мечтаешь.

К тому же с 1 по 9 сентября Луна будет расти, что положительно отразится на твоих финансовых делах.

Лунный календарь на 6-7 сентября

6 и 7 сентября вы можете посвятить отдыху, путешествиям и проведению совместного времени с близкими и любимыми людьми.

На днях не бойся перемен: давние фантазии по поводу внешности прекрасно воплотятся в реальность.

Лунный календарь на 10 сентября

Это будет благоприятный день для любых начинаний.

Лунный календарь на 13 сентября

13 сентября станет праздничным и радостным днем, началом множества новых приятных дел. Это лучшее время для праздничного стола с фруктами, особенно — с виноградом.

Но в этот день не стоит употреблять алкоголь и нельзя переедать. Также лучше воздержаться от резких изменений во внешности.

Лунный календарь на 17 сентября

В этот период лучше посвятить себя семье, высадке цветов или поездкам для отдыха.

Не нагружай себя и родных тяжелой работой в эти дни: тяжелый труд может нести плохое самочувствие 17 сентября.

Лунный календарь на 18 сентября

Этот день лучше выделить для полного чек-апа организма: прислушивайся, что именно тебя волнует. Также следует пойти к врачу для обследования давних проблем и хронических заболеваний.

Лунный календарь на 21 сентября

В этот день у тебя не будет получаться ни одно творческое дело, а отдых будет некачественным. Лучше этот день полностью посвятить физическим нагрузкам, урегулированию вопросов в личных отношениях.

Также это будет подходящий день для поиска новой работы.

Лунный календарь на 24 сентября

В этот день следует принимать важные решения и подписывать контракты, а еще решать все вопросы в бизнесе.

Хорошим день для стоимостных покупок: квартиры или автомобиля.

Лунный календарь на 27 сентября

В этот день будут хорошо складываться отношения с коллегами по работе, в коллективе не будет возникать споров. Также это благоприятный день для давно вожделенных покупок.

Неудачные дни в сентябре 2022 года

Сентябрь будет богат неблагоприятными днями — их будет несколько.

4-5 сентября будут сложными днями в общении с другими людьми. Не исключено, что могут разрушиться иллюзии по поводу окружающих людей.

11 сентября лучше оставаться дома и не делать никаких дел. Особенно негативно этот день может повлиять на бизнес и самочувствие человека. Также не стоит делать много дел 14 и 15 сентября, потому что могут появиться неожиданные проблемы.

22 сентября будет сложным и критическим днем. Постарайся воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех сферах.

Также стоит быть внимательным к своему здоровью 25 сентября. С этого дня и до 30 сентября будет активная фаза убивающей Луны.

Люди уже давно заметили, что фазы лунного цикла влияют на состояние наших волос. Календарь стрижек на сентябрь 2022 года подскажет тебе, когда лучшее время для изменений внешности.

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