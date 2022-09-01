Сійся та родися. Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для роботи в саду та на городі

Усі господині та господарі, що мають город та врожай на ньому, знають, що без місячного посівного календаря садівника-городника не обходиться жоден вихід на город. Все це пов’язано з фазами місяця, які можуть як позитивно, так і негативно впливати на ріст рослин.

Місячний календар садівника-городника на серпень 2022 року підкаже тобі, коли краще висаджувати рослини й збирати врожай, а коли краще зайнятися іншими справами.

Місячний посівний календар на вересень 2022

Сприятливі дні: 1-6 вересня, 14-15 вересня, 18-20 вересня.

Несприятливі дні: 7-11 вересня, 23-27 вересня.

Решта дат у цьому місяці будуть нейтральними.

Посівний календар на вересень — детально

1-6 вересня буде періодом родючості. Цими днями найкраще влаштовувати збір врожаю петрушки, селери, шпинату. Також можна посадити троянди і клематиси на клумбі. Допускається посадка ягідних кущів: смородини, агрусу, винограду, малини, ожини.

Цими днями також можна збирати урожай картоплі, часнику, висаджувати багаторічні квіти та ягідні дерева.

7-11 вересня будуть не дуже плідними днями. А з 9 по 11 вересня буде повний місяць, тож роботи з рослинами не проводяться взагалі. Але до 9 вересня не забороняється проводити роботу зі шкідниками, можна піддобрювати ґрунт та збирати урожай.

14-15 вересня будуть сприятливими днями для посадки будь-яких культур, зокрема озимих. Можна висадити й цибулинні квіти. Рекомендовано збір врожаю картоплі, гарбуза та винограду, посадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів.

Не бажано в цей період удобрювати рослини мінеральними добривами.

18-20 вересня сміливо займайся посівом і посадкою будь-яких озимих культур на городі, а також зелені та шпинату в теплиці.

Також дозволено підживлювати мінеральними й органічними добривами рослин, вносити компост. Вдалою буде посадка багаторічних квітів і троянд, малини, винограду.

23-27 вересня починай збір врожаю на тривале зберігання і насіння. Можеш робити посів озимих зернових, посадку цибулі та часнику на зиму. Не рекомендується поливати та підгодовувати рослини. Також можна садити декоративні квіти та дерева, але не плодові.

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