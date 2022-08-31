Хороший кльов — гарний відпочинок. Календар риболовлі на вересень

Риболовля — один із популярних видів відпочинку на природі. А в якості бонуса можна принести додому свіжу смачну рибу. Існує багато видів риболовлі: на вудочку чи спінінг, з берега чи з човна, влітку чи зимова на кризі.

Тож зловити рибу можна найрізноманітнішими способами, головне — щоб вона клювала. А це залежить від багатьох умов — від погоди й до фази Місяця.

Тому ми розповімо тобі про місячний календар риболовлі на вересень, щоб повертатися додому з рибою. Навіть досвідченим рибалкам варто перевіряти свої плани з календарем, щоб не засмутитися після відпочинку.

Календар риболовлі на вересень

Найкращий кльов: 2-7, 16-19, 30

Хороший кльов: 1, 8, 9, 20, 21, 29

Слабкий кльов: 10, 15, 22, 23

Не клює: 11-15, 25-28

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Яку рибу найкраще ловити у вересні

Дуже добре у вересні на вудку чи спінінг ловиться лящ .

Якщо використовувати як наживку мотиля, то буде добрий улов краснопірки .

Також в цей період гарно клює язь, головень, сазан, а з хижих риб — щука, окунь, судак.

Фаза Місяця також впливає на наше самопочуття. Раніше ми розповідали про календар магнітних бур на вересень, щоб ти підготувався(-лась) до несприятливих днів.

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