Хороший кльов — гарний відпочинок. Календар риболовлі на вересень

Риболовля — один із популярних видів відпочинку на природі. А в якості бонуса можна принести додому свіжу смачну рибу. Існує багато видів риболовлі: на вудочку чи спінінг, з берега чи з човна, влітку чи зимова на кризі.
Тож зловити рибу можна найрізноманітнішими способами, головне — щоб вона клювала. А це залежить від багатьох умов — від погоди й до фази Місяця.
Тому ми розповімо тобі про місячний календар риболовлі на вересень, щоб повертатися додому з рибою. Навіть досвідченим рибалкам варто перевіряти свої плани з календарем, щоб не засмутитися після відпочинку.
Фаза Місяця також впливає на наше самопочуття. Раніше ми розповідали про календар магнітних бур на вересень, щоб ти підготувався(-лась) до несприятливих днів.
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