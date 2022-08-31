Хороший клев — прекрасный отдых. Календарь рыбалки на сентябрь

Рыбалка — один из популярных видов отдыха на природе. В качестве бонуса можно принести домой свежую вкусную рыбу. Существует много видов рыбалки: на удочку или спиннинг, с берега или лодки, летом или зимняя на льду.
Поймать рыбу можно самыми разными способами, главное — чтобы она клевала. А это зависит от многих условий — от погоды и до фазы Луны.
Поэтому мы расскажем тебе о лунном календаре рыбалки на сентябрь, чтобы возвращаться домой с рыбой. Даже опытным рыбакам стоит сверять свои планы с календарем, чтобы не расстроиться после отдыха.
Фаза Луны также оказывает влияние на наше самочувствие. Раньше мы рассказывали о календаре магнитных бурь на сентябрь, чтобы ты подготовился к неблагоприятным дням.
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