Хороший клев — прекрасный отдых. Календарь рыбалки на сентябрь

Рыбалка — один из популярных видов отдыха на природе. В качестве бонуса можно принести домой свежую вкусную рыбу. Существует много видов рыбалки: на удочку или спиннинг, с берега или лодки, летом или зимняя на льду.

Поймать рыбу можно самыми разными способами, главное — чтобы она клевала. А это зависит от многих условий — от погоды и до фазы Луны.

Поэтому мы расскажем тебе о лунном календаре рыбалки на сентябрь, чтобы возвращаться домой с рыбой. Даже опытным рыбакам стоит сверять свои планы с календарем, чтобы не расстроиться после отдыха.

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Календарь рыбалки на сентябрь

Лучший клев: 2-7, 16-19, 30

Хороший клев: 1, 8, 9, 20, 21, 29

Слабый клев: 10, 15, 22, 23

Не клюет: 11-15, 25-28

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Какую рыбу лучше ловить в сентябре

Отлично в сентябре на удочку или спиннинг ловится лещ .

. Если использовать в качестве наживки мотыля, то будет хороший улов красноперки .

. Также в этот период хорошо клюет язь, голавль, сазан, а из хищных рыб — щука, окунь, судак.

Фаза Луны также оказывает влияние на наше самочувствие. Раньше мы рассказывали о календаре магнитных бурь на сентябрь, чтобы ты подготовился к неблагоприятным дням.

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