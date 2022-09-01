Сейся и родись: лунный календарь на сентябрь 2022: благоприятные дни для работы в саду и огороде

Все хозяйки и хозяева, у которых есть огород и урожай на нем, знают, что без лунного посевного календаря садовода-огородника не обходится ни один выход на огород. Все это связано с фазами луны, которые могут как положительно, так и отрицательно влиять на рост растений.

Лунный календарь садовода-огородника на август 2022 подскажет тебе, когда лучше высаживать растения и собирать урожай, а когда можно заняться другими делами.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022

Благоприятные дни: 1-6 сентября, 14-15 сентября, 18-20 сентября.

Неблагоприятные дни: 7-11 сентября, 23-27 сентября.

Сейчас также смотрят

Остальные даты в месяце будут нейтральными.

Посевной календарь на сентябрь

1-6 сентября будет периодом плодородия. В эти дни лучше всего устраивать сбор урожая петрушки, сельдерея, шпината. Также можно посадить розы и клематис на клумбе. Допускается посадка ягодных кустов: смородины, крыжовника, винограда, малины, ежевики.

На днях можно собирать урожай картофеля, чеснока, высаживать многолетние цветы и ягодные деревья.

7-11 сентября будут не очень плодородными днями. А с 9 по 11 сентября будет полнолуние, поэтому работы с растениями не проводятся вообще. Но до 9 сентября не запрещается вести работу с вредителями, можно удобрять почву и собирать урожай.

14-15 сентября будут благоприятными днями для посадки любых культур, в том числе озимых. Можно высадить и луковичные цветы. Рекомендован сбор урожая картофеля, тыквы и винограда, посадка саженцев плодовых деревьев и ягодных кустов.

Не рекомендуется удобрять растения минеральными удобрениями.

18-20 сентября смело занимайся посевом и посадкой любых озимых культур в огороде, а также зелени и шпината в теплице.

Также разрешено подпитывать минеральными и органическими удобрениями растений, вносить компост. Рекомендована посадка многолетних цветов и роз, малины, винограда.

23-27 сентября начинай сбор урожая на длительное хранение и семян. Можешь производить посев озимых зерновых, посадка лука и чеснока на зиму. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения. Также можно сажать декоративные цветы и деревья, но не плодовые.

А чтобы вознаградить себя и свою семью за старания у огорода и сада, попробуй новые рецепты украинского борща: три рецепта красного борща, которые тебе точно понравятся!

Подписывайся на наш Telegram и следи за новостями Украины и мира!